- Trzeba tak dokręcić śrubę, tak pomóc Ukrainie i taką politykę sankcji prowadzić, żeby to Władimir Putin prosił liderów o rozmowę. I wtedy można z nim rozmawiać, kiedy to on będzie prosił o to i szukał możliwości znalezienia jakichś warunków do zakończenia wojny, bo wtedy będzie można mu te warunki podyktować - powiedział prezydent Andrzej Duda.