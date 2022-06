Rezerwowe elektrownie opalane węglem brunatnym mogą zostać ponownie uruchomione w stosunkowo krótkim czasie - powiedziała Kerstin Andreae, szefowa stowarzyszenia branży energetycznej BDEW.

Reklama

Sprawdziłoby się to również w przypadku węgla kamiennego, ale musiałby on być importowany i magazynowany. - W zasadzie jest to możliwe - oceniła. Podkreśliła jednocześnie, że poważny problem stanowiłby wynikający z tego wzrost emisji CO2.

W niedzielę minister gospodarki Robert Habeck zapowiedział, że Niemcy będą chcieli ograniczyć wykorzystanie gazu w energetyce i przemyśle. W obliczu ograniczonych dostaw z Rosji, ma być wykorzystywanych więcej elektrowni węglowych.

Czytaj więcej Polityka Niemcy ograniczą wykorzystanie gazu do produkcji energii elektrycznej Niemiecki minister gospodarki zapowiedział ograniczenie wykorzystania gazu do produkcji energii elektrycznej w związku z obawami o możliwe niedobory spowodowane zmniejszeniem dostaw z Rosji.

W miarę możliwości mają one zastąpić wytwarzanie energii elektrycznej przez elektrownie opalane gazem ziemnym.

Reklama

Odnosząc się do propozycji CDU/CSU, by również trzy elektrownie jądrowe podłączone do sieci pracowały dłużej, Andreae stwierdziła, że operatorzy tych reaktorów mówią o poważnych konsekwencjach organizacyjnych, personalnych i technicznych.