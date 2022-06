Fogiel odnosił się do zakładu, jaki zaproponował na konferencji prasowej premierowi Mateuszowi Morawieckiemu minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, który chce się założyć o śliwowicę łącką, że w Krajowym Programie Odbudowy, na który zgodził się rząd, nie było zapisów mówiących o opodatkowaniu samochodów spalinowych, które pojawiły się w finalnej wersji dokumentu. Rzecznik PiS kwestionował jednak że zapis w KPO wymusza na Polsce wprowadzenie dodatkowego podatku dla posiadaczy aut spalinowych.



Reklama

- Bardzo apeluję, aby nie powtarzać tych pogłosek, bo one będą jedynie wzbudzać niepokój - podkreślił rzecznik PiS.



- Bardzo proszę, by brać pod uwagę dotychczasowe wypowiedzi na ten temat przedstawicieli rządu, osób, które ten dokument negocjowały - kontynuował.

Czytaj więcej Polityka Wiceminister sprawiedliwości: Jest inaczej, niż mówi premier. Rację miał Ziobro Na pewno nie będzie zgody Solidarnej Polski na ideologiczną, szaleńczą walkę z samochodami spalinowymi - mówił w rozmowie z Radiem Plus Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.

- Powtórzę jeszcze raz, żebyśmy mogli ten temat zamknąć: nie będzie żadnych dodatkowych podatków czy opłat dla posiadaczy aut spalinowych - zadeklarował Fogiel.



Reklama

- Jedyne co ewentualnie wchodzi w grę, ale o wszystkim będziemy decydować w Sejmie, to ulgi, ułatwienia czy preferencje dla posiadaczy aut elektrycznych. Zależy nam na tym, aby polskie powietrze było coraz czystsze, aby emisję CO2 zmniejszać, ale nikt nie może być karany za to, jakim samochodem jeździ - dodał.

Nie wiem czy Solidarna Polska ma jakieś problemy. Ja nie jestem rzecznikiem Solidarnej Polski Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS

- To w jaki sposób zostało to zapisane jest decyzją zespołów negocjacyjnych, a to w jaki sposób będzie realizowane, jest sprawą zupełnie inną. Kolor zielony można uzyskać przez mieszanie kolorów podstawowych bądź poprzez zakup gotowej zielonej farby w sklepie - tłumaczył Fogiel.

- Nie wiem czy Solidarna Polska ma jakieś problemy. Ja nie jestem rzecznikiem Solidarnej Polski - mówił też rzecznik PiS dopytywany o krytyczną ocenę koalicjanta PiS ws. kamieni milowych zapisanych w KPO.



Autopromocja Instytut monitorowania mediów, Raport NOM Najbardziej opiniotwórcze medium w maju 2022 r. cytowane 1 875 razy CZYTAJ WIĘCEJ

.