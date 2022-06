Woś był pytany o zakład, jaki zaproponował na konferencji prasowej premierowi Mateuszowi Morawieckiemu minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, który chce się założyć o śliwowicę łącką, że w Krajowym Programie Odbudowy, na który zgodził się rząd, nie było zapisów mówiących o opodatkowaniu samochodów spalinowych, które pojawiły się w finalnej wersji dokumentu.



- Premier na konferencji prasowej mówił o tym, co nas bardzo zdziwiło, zaskoczyło i co po prostu zdaje się nie jest prawdą, że my jako koalicjanci, jako Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Solidarna Polska, znaliśmy wszystkie punkty kamieni milowych, ponieważ one były konsultowane. To nieprawda w naszej ocenie. Natomiast jest sprawdzam, przy okazji dobra promocja produktu regionalnego. Myślę, że mieszkańcy Łącka mogą być zadowoleni - mówił Woś.

- Każdy kraj się szczyci swoimi produktami regionalnymi - dodał.



Następnie Woś stwierdził, że w sprawie kamieni milowych Solidarna Polska "zdziwiła się słowami premiera". - Dlatego jest sprawdzam. Okazuje się, że nie jest, jak premier mówi. Inaczej brzmi dokument, który przyjął rząd, a inaczej jakaś wersja finalna, negocjowana przy zielonym stoliku w gabinetach brukselskich. Dlatego my nie czujemy się związani tym co w tym dokumencie jest zapisane. Bo to nie Bruksela ma narzucać Polsce rozwiązania, tylko suwerenne państwa (decydują) - mówił wiceprezes Solidarnej Polski.

Prezes Jarosław Kaczyński powiedział kto ma rację, a kto nie, bo powiedział, że nie wszystkie sprawy były negocjowane Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości

Dopytywany czy oznacza to, że premier Mateusz Morawiecki kłamał, Woś stwierdził, że "na pewno nie było to konsultowane w ramach rządu".



- Wydaje się, że prezes Jarosław Kaczyński powiedział kto ma rację, a kto nie, bo powiedział, że nie wszystkie sprawy były negocjowane, to padło publicznie. W związku z tym mogę powiedzieć, że to Zbigniew Ziobro miał rację - dodał.



- Na pewno nie będzie zgody Solidarnej Polski na ideologiczną, szaleńczą walkę z samochodami spalinowymi - podsumował Woś.