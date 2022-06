W ostatni piątek naczelniczka urzędu pocztowego w Pacanowie wdała się w rozmowę z Michałem Cieślakiem na temat inflacji w Polsce i krytykować rząd za to, że ceny w Polsce rosną bardzo szybko, a także przekonywać, że nie mogłaby być politykiem, ponieważ musiałaby nauczyć się kłamać. Po rozmowie Cieślak miał interweniować u prezesa Poczty Polskiej, a naczelniczce zagrożono zwolnieniem z przyczyn dyscyplinarnych. Ostatecznie, gdy sprawa została nagłośniona, Cieślaka do dymisji wezwał wicepremier Jarosław Kaczyński, a w środę wieczorem polityk Partii Republikańskiej Adama Bielana poinformował, że odchodzi ze stanowiska.

O dymisję Cieślaka był pytany Czarzasty.



- Nie za bardzo mieli się jak zachować w tej sprawie. Ale popatrzmy na to w ten sposób: za co pan Cieślak został odwołany? Został odwołany za wyjątkową arogancję. Jeżeli powodem - i słusznie - była arogancja, to odwołałbym natychmiast pana ministra (Przemysława) Czarnka. Przypomnę, że jak był COVID i nie można było odwiedzać bliskich w szpitalach, to pan minister Czarnek wszedł, odwiedził babcię. Ja np. mojego taty, który umarł w szpitalu, przez dwa tygodnie nie mogłem odwiedzić. Pan (Jarosław) Kaczyński wszedł na cmentarz, a inni swojej rodziny na cmentarzu nie mogli odwiedzić. Wziąłbym teraz pana Kaczyńskiego, pana Czarnka... Jak za arogancję chce się odwoływać, to odwołajcie. Kaczyński dostrzegł element arogancji w Pacanowie. Wysłałbym do Pacanowa jeszcze pana Kaczyńskiego i pana Czarnka - mówił lider Nowej Lewicy.

Niedługo będą musieli naród zwolnić Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, o rządzie PiS

- Nie było innego wyjścia - dodał wicemarszałek Sejmu w kontekście dymisji Cieślaka. Powtórzył przy tym, że jeśli przyczyną była arogancja to "połowa rządu powinna podać się do dymisji".

- Jeżeli rząd pana Kaczyńskiego w ten sposób będzie podchodził, to niedługo będą musieli naród zwolnić - mówił też o przebiegu incydentu w Pacanowie Czarzasty.

Na pytanie jak powinien zachować się Cieślak wobec zarzutów naczelniczki urzędu pocztowego, Czarzasty odparł, że "pan minister powinien powiedzieć: mamy takie i takie plany, to wygląda tak i tak". - Jeśli chciałby to potraktować poważnie i porozmawiać - zastrzegł.



- Jeśli chodzi o opozycję to dołączam się do tych uwag. Mam taki sam żołądek jak ta pani, moje dzieci też mają kredyty i widzę jak te kredyty rosną o 30 proc. jeśli chodzi o raty. Co tu można powiedzieć? Jest źle, bo kraj jest źle zarządzany - dodał Czarzasty.