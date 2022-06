Naczelniczka urzędu pocztowego w Pacanowie miała wdać się w rozmowę z Michałem Cieślakiem, ministrem bez teki, na temat inflacji w Polsce i krytykować rząd za to, że ceny w Polsce rosną bardzo szybko, a także przekonywać, że nie mogłaby być politykiem, ponieważ musiałaby nauczyć się kłamać.

- Skojarzyłam nazwisko, skojarzyłam człowieka i po prostu odezwaliśmy się do niego, żeby się odniósł do cen, do tej drożyzny, że to jest nie do pomyślenia, żeby wszystko tak dużo kosztowało, że tak jak teraz to jeszcze nie było, że człowiek ledwo wiąże koniec z końcem, że jako zwykli obywatele zaczynamy się liczyć z każdym groszem - relacjonowała w rozmowie z TVN24 Agnieszka Głazek.

Po rozmowie Cieślak miał interweniować u prezesa Poczty Polskiej, co - jak twierdzi naczelniczka - poskutkowało tym, że obecnie grozi jej dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Cieślak został skrytykowany nie tylko przez opozycję, ale i przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy. We wtorek po południu oświadczenie w tej sprawie wydał Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej S.A. „Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w związku ze skargą Klienta na zachowanie naczelniczki Urzędu Pocztowego w Pacanowie, Poczta Polska informuje, że nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, mogących stanowić podstawę do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec naszej pracowniczki” - napisał. „Oznacza to, że będzie nadal kontynuować pracę na dotychczasowym stanowisku i dotychczasowych warunkach” - dodał.

W czasie środowego wystąpienia w Sochaczewie temat podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Zasadniczo różnimy się, radykalnie różnimy się od naszych politycznych przeciwników. Oni by pewnie uważali, że wszystko jest w porządku, bo przecież dla nich nawet ludzie, którzy mają rozprawę sądową, są w porządku. Nie będę tutaj przytaczał nazwisk. Żadni świadkowie, żadne przestępcze nawet historie tam zgodnie z doktryną Neumanna nikomu nic złego nie czynią. Bo być może część z państwa tego nie pamięta albo nawet nie wie, poseł Neumann powiedział kiedyś - to zostało nagrane przez jego kolegów, nie przez żadne służby - że sądy są nasze i kto będzie lojalne wobec PO, temu nic nie grozi i dokładnie jest to realizowane i na tym właśnie polega brak praworządności w Polsce, a nie na tym, że nasza władza łamie praworządność, ale my jesteśmy inni - powiedział.

- Dlatego ja mówię już teraz publicznie, że oczekuję od pana ministra, że się poda do dymisji. Jak się nie poda, będzie odwołany - zapowiedział wicepremier.



Kaczyński zaznaczył, że miejsce Cieślaka w rządzie „będzie zachowane dla jego ugrupowania” - Partii Republikańskiej. - Nie będziemy karać ugrupowania, bo ono tutaj niczemu nie jest winne, tylko będzie to wyciągnięcie wniosków wobec kogoś, kto się zachował, tak jak polityk, jak człowiek w randze ministra w żadnym razie nie może się zachować, nawet jeżeli padł ofiarą agresji, bo nie wiem, jak to dokładnie było - powiedział prezes PiS.