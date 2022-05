- To wszystko, co dotyczy pandemii i skutków jej na życie społeczne również, można powiedzieć, odbiło się częściowo na życiu partyjnym, w tym Prawa i Sprawiedliwości. I w związku z tym prezes PiS Jarosław Kaczyński zawnioskował do Komitetu Politycznego o zmianę struktur partyjnych - powiedział w Polskim Radiu sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.