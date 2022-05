Ukraina stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. W kwietniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wręczyła prezydentowi Ukrainy dokumenty niezbędne do nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE. Mówiła wówczas, że w ten sposób rozpoczyna się droga Kijowa do Unii. 9 maja Wołodymyr Zełenski informował, że przedstawił szefowej KE drugą część wypełnionej ankiety.

Prezydent Francji Emmanuel Macron w wystąpieniu na forum Parlamentu Europejskiego mówił, że procedura przyjęcia Ukrainy do UE potrwa lata. W podobnym tonie w rozmowie z Radiem J wypowiedział się Clément Beaune, minister do spraw europejskich Francji. - Jeżeli mówimy, że Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej za 6 miesięcy, za rok, dwa lata, to kłamiemy. To nieprawda - oświadczył. - To prawdopodobnie zajmie może 15 lub 20 lat. Tak czy inaczej, to bardzo długo - dodał.

Francuski minister powiedział, iż nie chce "sprzedawania iluzji i kłamstw". - Jeśli powiemy Ukraińcom: "witajcie w Unii Europejskiej, ale nie przeczytaliście całej umowy, przypis głosi, że to będzie za 15 lat" to sądzę, że przygotowujemy grunt pod rozczarowanie całego pokolenia Ukraińców - mówił.

Beaune dodał, że niedawna propozycja Macrona, dotycząca stworzenia nowego typu "politycznej wspólnoty europejskiej", do której dołączyć by mogła Ukraina, "nie jest alternatywą" dla członkostwa Ukrainy w UE i nie stanowiłaby przeszkody dla przyszłego dołączenia Ukrainy do Unii. Minister przekonywał, że chodzi o "uzupełniający projekt" i konkretną polityczną ofertę dla państw, które chcą się zbliżyć do UE.

Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił w sobotę, że każda kontrpropozycja dla wniosku o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej będzie kompromisem z Rosją. Beaune powiedział, że "każda akcesja do UE trwa". - Czekając na to członkostwo nie możemy po prostu mówić: albo to, albo nic - ocenił. Według niego, francuska propozycja stanowiłaby "szybkie i użyteczne uzupełnienie ochrony politycznej, gospodarczej i energetycznej Ukrainy".