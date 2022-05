Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wzięła w wydarzeniu "Bitwa mówców" w Jekaterynburgu (obwód swierdłowski). W czasie sesji pytań i odpowiedzi Maria Zacharowa usłyszała pytanie: "Tu, w naszym kraju, odczuwamy wzrost patriotyzmu. A przyjaciele i krewni z zagranicy mówią nam, że jesteśmy odbiciem powieści »Rok 1984«. Co im odpowiedzieć?".

- Przez wiele lat myśleliśmy, że Orwell opisywał totalitaryzm. To jeden ze światowych fejków - odparła rzeczniczka resortu kierowanego przez Siergieja Ławrowa.

- Orwell pisał o końcu liberalizmu. Opisał, jak liberalizm zaprowadzi ludzkość w ślepą uliczkę. Nie pisał o ZSRR, pisał o społeczeństwie, w którym żył, o upadku idei liberalizmu. A wam narzucono (interpretację - red.), że pisał o was - powiedziała Maria Zacharowa.

- Dlatego powiedz im, że (George Orwell w "Roku 1984" - red.) nie pisał o nas, ale o nich. Powiedz: to wy mieszkacie za granicą w fantastycznym świecie, w którym ludzi można anulować - zakończyła oficjalna przedstawicielka rosyjskiego resortu dyplomacji. Maria Zacharowa nawiązała przy tym prawdopodobnie jednocześnie do opisanego przez Orwella karania za "myślozbrodnię" oraz do tzw. cancel culture (unieważniania, anulowania), czyli zjawiska wykluczania danej osoby z życia publicznego za poglądy mające wykraczać poza normę, która według nawołujących do bojkotu nie podlega dyskusji.



"Rok 1984" (Nineteen Eighty-Four) brytyjskiego pisarza i publicysty George'a Orwella, autora m.in. "Folwarku zwierzęcego", to antyutopia opublikowana w 1949 r., stanowiąca studium państwa autorytarnego, w którym życie jednostek całkowicie podporządkowane jest władzy, a karą za nieposłuszeństwo jest nie tylko śmierć, ale i zniszczenie wszelkich śladów istnienia danego człowieka. Z powieści Orwella do kultury masowej przeniknęły niektóre pojęcia, jak "nowomowa" (newspeak"), Wielki Brat (Big Brother) czy myślozbrodnia (thoughtcrime). W PRL książka Orwella była zakazana przez cenzurę, pierwsze polskie tłumaczenie ukazało się w Paryżu, w późniejszych latach PRL książka wydawana była w Polsce w ramach tzw. drugiego obiegu.



W ostatnim czasie sprzedaży "Roku 1984" zakazano na Białorusi. Jak informowały niezależne media Grodna, książka została wycofana z księgarń. - Na Białorusi zabronili sprzedawać Orwella. Cóż, już niezbyt ten autor jest potrzebny, przeglądane wiadomości lekko go zastąpią - komentował znany białoruski krajoznawca Kastuś Szytal.