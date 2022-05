- Pojawiły się niepokojące głosy, że Ukraina powinna poddać się żądaniom Putina - Andrzej Duda. - Tylko Ukraina ma prawo do decydowania o swojej przyszłości (...) nic o was bez was - dodał.

Reklama

Duda powiedział, że społeczność międzynarodowa musi zażądać od Rosji całkowitego wycofania się z terytorium Ukrainy.

- Jeżeli Ukraina zostanie poświęcona z powodów (...) ekonomicznych czy ambicji politycznych - nawet centymetr jej terytorium - to będzie to ogromny cios nie tylko dla narodu ukraińskiego, ale dla całego świata zachodniego" - powiedział Duda.

Polska jest zdecydowanym zwolennikiem ostrych sankcji wobec Rosji i głośno wyraża swoje poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. - Nie spocznę, dopóki Ukraina nie stanie się członkiem Unii Europejskiej - zapowiedział.

Duda spotkał się w niedzielę z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Reklama

To druga wizyta polskiego prezydenta na Ukrainie po 24 lutego. W połowie kwietnia brał udział w delegacji wspólnie z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.

Wkrótce więcej informacji