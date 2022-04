- Jesteśmy w sytuacji bez precedensu, polskie społeczeństwo, a przede wszystkim ludzie ciężkiej pracy, są doświadczeni z jednej strony przez pandemię, a z drugiej przez wojnę. Ci ludzie ciężkiej pracy: nauczyciele, pielęgniarki, ratownicy medyczni, urzędnicy, to byli osoby, które sprawiały, że państwo w tych trudnych miesiącach funkcjonowało - mówił Makowski.

Reklama

- Dodatkowo obserwujemy coś co jest następstwem fatalnej polityki prezesa NBP, Adama Glapińskiego, który doprowadził do absolutnie galopującej inflacji, drożyzny - i w związku z tym PO stoi na stanowisku, że trzeba się upomnieć o tych ludzi ciężko pracujących, dlatego proponujemy 20 proc. podwyżki dla pracowników sfery budżetowej - dodał.



- Jeżeli propozycje partii, stające po stronie ludzi pracy, są określane mianem populizmu, to proszę bardzo, proszę nazywać mnie populistą - mówił też Makowski.

Państwo, które w takim czasie nie staje po stronie ludzi ciężko pracujących, musi zadać sobie pytanie po co jest Jarosław Makowski, szef Instytutu Obywatelskiego

Reklama

Makowski przytoczył też słowa Donalda Tuska, który mówił, że "miejsca pracy są ważne, ale ważniejsi są ludzie pracy". - To absolutnie fundamentalna rzecz, w tym czasie musimy chronić ludzi. Państwo, które w takim czasie nie staje po stronie ludzi ciężko pracujących, musi zadać sobie pytanie po co jest, komu służy? - podsumował.

Makowski mówił też, że "wiarygodność PO i Donalda Tuska na tym polu gry jest absolutnie kluczowa". - PO rządziła w jednym z największych w historii kryzysów gospodarczych i przeszliśmy przez ten kryzys, jako państwo, skutecznie. Ochroniliśmy finanse państwa, ochroniliśmy oszczędności Polaków - przekonywał Makowski.

- To jest zarazem legitymizacja do tego, że akurat na tej płaszczyźnie PO jest absolutnie wiarygodna. Natomiast PiS jest dziś odpowiedzialne za drożyznę, za inflację, za to, że nasze oszczędności są zżerane przez sytuację gospodarczą - dodał.