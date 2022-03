- Rząd wykonał to, o co apelowaliśmy od wielu tygodni, czyli w sposób zdecydowany, mam nadzieję, odcina się od importu rosyjskiego węgla. Przypomnę, że w okresie rządów PiS-u Polska bardzo mocno zwiększyła import węgla z Rosji. Robi to przez podmioty prywatne, ale robi to na potrzeby spółek Skarbu Państwa - mówił też przewodniczący klubu KO o decyzji, ogłoszonej przez rząd we wtorek.

Czytaj więcej OZE Rząd wciska gazowy hamulec i chce dłużej zostać przy węglu Dłużej na węglu, krócej przy gazie. Tak można streść założenia aktualizacji strategii energetycznej do 2040 r. Takie podejście ma pozwolić Polsce za 20 lat połowę swojego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywać z OZE. Teraz jest to 16 proc.

- Trzeba jeszcze czekać jak to zostanie wykonane. Wielokrotnie słyszeliśmy różne zapowiedzi, których wykonanie było odwrotne - zaznaczył Budka.

- Trzeba było przewidywać i przygotować Polskę na możliwość produkcji energii z innych źródeł - mówił też były przewodniczący PO.



- Docelowo musimy uniezależnić się od surowców (energetycznych) z Rosji. Można to robić szybciej, niż robi ten rząd. Niestety straciliśmy ostatnich sześć lat - dodał.

Nie zrobiono tego, co było podstawą do zmiany polityki energetycznej: inwestycje w sieci, energetyka odnawialna Borys Budka, szef klubu KO

A co, zdaniem Borysa Budki, mógł zrobić w tym czasie PiS?

- Można było zająć się kwestią kontraktowania i proporcji gazu - odparł Budka. - Trzeba również wskazywać na to, że polityka energetyczna to nie tylko gaz, nie tylko paliwa kopalne. Trzeba przypomnieć, że Polska w ciągu ostatnich sześciu lat gwałtownie zwiększyła import węgla z Rosji - dodał.

- Nie zrobiono tego, co było podstawą do zmiany polityki energetycznej: inwestycje w sieci, energetyka odnawialna - wiatraki i fotowoltaika, a jeszcze w sytuacji konfliktowej od ponad miesiąca słyszeliśmy, że nie da się zatrzymać importu węgla (z Rosji) - mówił Budka.