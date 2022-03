Powiedzmy to sobie od razu, jasno i wyraźnie: nieprawdą jest, że w Katalonii to tylko Penedes, ojczyzna cavy i Priorat. Bo co wtedy zrobić z takim Montsant? No właśnie, co z nim, młodziutkim regionem opasującym obwarzankiem stary, sławny Priorat? Oczywiście w porównaniu z Prioratem założonym jakieś 900 lat temu przez kartuzów młodziutkie jest wszystko, ale faktycznie Montsant jako samodzielna apelacja to raptem 20 lat.