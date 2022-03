Dwa tygodnie temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił podczas Zgromadzenia Narodowego. Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy zwołane było z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. Zełenski, prezydent zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, w swym wystąpieniu odniósł się m.in. do katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. - Pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla was i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko to wiedzieli dokładnie - powiedział. Według części odbiorców była to sugestia, że w Smoleńsku mogło dojść do zamachu.

W rozmowie z "Polską Times" wicepremier Jarosław Kaczyński został zapytany, czy po wystąpieniu Zełenskiego temat katastrofy smoleńskiej i wyjaśnienia jej przyczyn wróci. - Musi wrócić - odparł prezes PiS, wspominając jednocześnie o "bardzo dla nas pożytecznym" wystąpieniu "niejakiego Rogozina, byłego wicepremiera Rosji".

Na uwagę, że po wizycie wicepremiera oraz premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie Rogozin napisał w mediach społecznościowych do Kaczyńskiego "Przyjedź do Smoleńska, porozmawiamy", prezes PiS stwierdził, że "to było pożyteczne, bo w istocie było przyznaniem się do tego, co dla nas było oczywiste, a jednocześnie dla bardzo dużej części społeczeństwa, nie do przyjęcia".

- Wielokrotnie widziałem, choćby wychodząc z kościołów, prostych ludzi, którzy mówili, że to zamach i paradoksalnie sceptyczne twarze tych "bardziej wykształconych warstw" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Wiceszef polskiego rządu oświadczył, odpowiadając na pytanie o szanse na wyjaśnienie sprawy katastrofy z 10 kwietnia, że "w tej chwili" jednak nie wybiera się do Smoleńska. - Kijów jest bardziej interesującym miejscem - dodał.

- Natomiast będziemy tę sprawę odpowiednio podnosić, jednak nie chcemy, by była ona wykorzystana przez totalną opozycję, żeby zmienić temat i wrzeszczeć - zadeklarował Kaczyński.

Jego zdaniem, w sprawie Smoleńska przedstawiciele "totalnej opozycji" (tak PiS określa m.in. Platformę Obywatelską) będą "w dalszym ciągu twierdzić to, co twierdzili przez cały czas, bo przecież inaczej musieliby się przyznać do straszliwej, totalnej kompromitacji".

Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie, że przypomina sobie "wydarzenia z pierwszych dni", gdy widział "sceptyczne twarze wielu ludzi" oraz "takich, którzy mówili, że zamach jest oczywistością". - Do tej pory zawsze to wszystko miało swoje luki. (...) Wiem, że dziś mówimy o czymś, co absolutnie można traktować jako dowody, tylko one niekoniecznie odpowiadają nam na pytanie: "kto?", po nazwisku. Odpowiadają za to na pytanie, "co się stało?" - oświadczył prezes PiS.

Zapytany przez "Polskę Times". czy są dowody w sprawie Smoleńska, odparł: - Więcej na ten temat nie mogę mówić.

- Mam prawo, jako poszkodowany, dostępu do różnych śledztw, ale nie mogę wszystkiego powiedzieć. Mogę natomiast powiedzieć, że pierwszy raz po zapoznaniu się z różnymi dokumentami mam wyjaśnienie całości - powiedział Jarosław Kaczyński.

Katastrofa smoleńska miała miejsce 10 kwietnia 2010 r., gdy podczas próby lądowania na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj rozbił się samolot Tu-154, na pokładzie którego znajdowało się 96 osób - załoga oraz członkowie delegacji udającej się na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Nikt nie przeżył katastrofy. Zginęli m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, posłowie i senatorowie, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele instytucji państwowych oraz organizacji społecznych.