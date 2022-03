Trwają gorączkowe ustalenia i szlifowanie ostatnich detali wizyty prezydenta USA w Polsce. Z naszych rozmów zarówno z przedstawicielami szeroko pojętego obozu rządzącego, jak i opozycji wynika, że prezydent USA ma do spełnienia w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin kilka konkretnych celów.

Rozmowę o przyjeździe prezydenta USA zaczynamy od przedstawicieli partii rządzącej. Tu oczekiwania są dwutorowe. – Po pierwsze, spodziewamy się i liczymy na to, że prezydent Biden jasno zadeklaruje zmianę konstrukcji systemu bezpieczeństwa w Europie. Chodzi zarówno o stacjonowanie w Polsce dodatkowych, znacznych sił USA, jak i dodatkowego sprzętu – mówi nam jeden z naszych rozmówców, wysoki rangą polityk PiS. Nasz informator przypomina w tym kontekście słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który kilka dni temu w Bukareszcie oświadczył, że wobec tego, co stało się w Ukrainie, potrzebna jest zupełnie nowa koncepcja istnienia NATO.

Czytaj więcej Polityka Andrzej Duda po szczycie NATO: Polska wystarczająco rozległa, by mieć gdzie chować napastników - Jeżeli ktoś będzie chciał nas zaatakować, musi liczyć się z tym, że my twardo staniemy do obrony swojej ojczyzny. A zapewniam, że jest wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie napastników pochować - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Drugie oczekiwanie, o którym wiemy, dotyczy niedawnej wizyty premierów w Kijowie i deklaracji, która padła w jej trakcie, dotyczącej potrzeby wysłania do Ukrainy jakiegoś rodzaju misji pokojowej. – Podtrzymujemy ten postulat i oczekujemy dyskusji na ten temat z naszymi amerykańskimi sojusznikami. Nie chodzi wprost o misję NATO, może to być inna konstrukcja, ale w Ukrainie potrzebne są siły pokojowe, które będą mogły w razie zaistnienia konkretnych okoliczności się bronić – twierdzi nasz informator z PiS.

Z naszych rozmów wynika też, że nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem opozycji, które ma być poświęcone aktualnej sytuacji. Trwają też ustalenia, czy w trakcie wizyty z prezydentem USA spotka się również premier Mateusz Morawiecki. – Podział jest jasny i wypracowany od 2015 roku. Polityką transatlantycką zajmuje się w obozie władzy Pałac Prezydencki – słyszymy z okolic KPRM.

Swoje oczekiwania ma też opozycja. I to dość konkretne. – Sprawność działań rządu i prezydenta w tej sprawie podlega ocenie, jak w każdej innej sferze – mówi nam jeden z polityków PO.

Oficjalnie były premier i przewodniczący PO Donald Tusk mówi o żołnierzach, którzy mają stacjonować w Polsce. – Jeśli nie dziś, to jutro w Warszawie prezydent Joe Biden powinien zapewnić Polskę, że w ciągu bardzo krótkiego czasu do Polski przybędzie tak, jak to szacują wojskowi i eksperci, minimum 30 tysięcy żołnierzy NATO-wskich, jeśli chodzi o samą Polskę – powiedział w czwartek na antenie TVN 24 lider PO Donald Tusk.

Politycy KO mówią też konkretnie o oczekiwaniach. – Bardzo dobra ochrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa w Polsce, dozbrojenie, jeśli chodzi o siły powietrzne, stała obecność wojska USA w Polsce, dozbrojenie Ukrainy, wsparcie europejskiej drogi Ukrainy – wymieniał w trakcie środowego programu #RZECZoPOLITYCE poseł KO Paweł Kowal.

W Warszawie spekuluje się też, że w trakcie wizyty prezydent USA spotka się z przedstawicielami opozycji. Z naszych rozmów wynika, że najbardziej prawdopodobne jest – jeśli do takiego spotkania w ogóle dojdzie – że Joe Biden porozmawia z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, m.in. ze względu na ogromne zaangażowanie Warszawy, jej władz i wolontariuszy oraz NGO-sów w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Ale żaden z naszych rozmówców nie chciał definitywnie potwierdzić, że rzeczywiście takie wydarzenie ma mieć miejsce. – Ustalenia potrwają do ostatniej chwili – mówi nasz informator.