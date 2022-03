Premier Polski Mateusz Morawiecki w towarzystwie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego wraz z szefami czeskiego i słoweńskiego rządów, Petrem Fialą i Janezem Janšą, udali się we wtorek do Kijowa. Do stolicy, która tego samego dnia nad ranem została ostrzelana przez Rosjan. Rakiety uderzyły w trzy kilkunastopiętrowe bloki mieszkalne, centrum handlowe oraz w stacje metra w różnych dzielnicach. Ukraińskie służby informowały o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych.

Mer Kijowa Witalij Kliczko, z powodu oczekiwanej eskalacji, ogłosił wydłużoną godzinę policyjną, która zaczęła obowiązywać od 20.00 we wtorek i skończy się o 7.00 w czwartek. W trakcie pisania tego tekstu, premierzy byli za Lwowem, jeszcze daleko do Kijowa. We wtorek wieczorem mogli ujrzeć już całkowicie pustą stolicę przygotowaną do kolejnych rosyjskich bombardowań i do obrony przez ewentualną próbą szturmu.

„Dajcie nam samoloty"

– Przyjazd premierów jest dla nas bardzo ważny, biorąc pod uwagę to, że Kijów bombardują i nasi wrogowie stoją zaledwie 25 kilometrów stąd – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Honczarenko, jeden z najbardziej rozpoznawalnych deputowanych Rady Najwyższej z opozycyjnej Europejskiej Solidarności. Odkąd wybuchła wojna, jest w kijowskiej obronie terytorialnej. – Miejmy nadzieję, że ta wizyta przyśpieszy zamknięcie przestrzeni powietrznej Ukrainy, albo przynajmniej zostaną dostarczone samoloty i systemy obrony przeciwlotniczej. Tylko w takiej sytuacji Putin będzie musiał ustąpić – twierdzi. Nie ma optymistycznych przeczuć, jest przekonany, że Kreml będzie próbował „docisnąć Ukrainę”. We wtorek rozpoczęła się kolejna runda przerwanych w poniedziałek rozmów ukraińsko-rosyjskich. Negocjatorzy Kijowa powtarzali, że Ukraina domaga się zawieszenia broni i wycofania rosyjskich żołnierzy.

Warunki Moskwy

Ukraińskie władze nie zdradzały szczegółów negocjacji. Czego domaga się Kreml?

– Domagają się neutralnego statusu Ukrainy, który byłby zagwarantowany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ – mówi „Rzeczpospolitej” dobrze poinformowany rozmówca znad Dniepru. Ale to nie wszystko. – Za każdym razem stawiają warunek zniesienia sankcji, które Zachód nałożył na Rosję. To podstawowy warunek Moskwy. Sugerują, że Ukraina mogłaby o tym chociaż powiedzieć, że nie jest przeciwko, a resztę zrobią sami. Uważają zachodnich przywódców za mięczaków. Ukraina na to nie pójdzie – zdradza nasz rozmówca. Oczekuje, że w najbliższych dniach może dojść do zaognienia wojny. – Putin prawdopodobnie spróbuje ostatnimi siłami uderzyć i podwyższyć stawkę, by zmusić władze w Kijowie do ustępstw – twierdzi.

Ukraińska dziennikarka i były rzeczniczka prezydenta Zełenskiego Julia Mendel uważa, że koniec wojny może przybliżyć jedynie osobiste spotkanie lub rozmowa telefoniczna ukraińskiego i rosyjskiego przywódców. – Wśród rosyjskich negocjatorów nie ma ludzi, którzy podejmują decyzje. O wszystkim decyduje Putin, a ten notorycznie odrzuca możliwość rozmowy z Zełenskim – mówi „Rzeczpospolitej” Mendel. – Na razie Kreml zachowuje się wobec Ukrainie jak terrorysta, brutalnie, bezwzględnie i nieprzewidywalnie – dodaje.