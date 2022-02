- Już niebawem przedstawimy specjalną ustawę, która będzie dotyczyła kwestii obronności - dodał Wójcik nawiązując do Ustawy o obronie ojczyzny przygotowanej przez wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Wójcik podkreślił, że jeśli chodzi o armię "jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż to było kilka lat temu". Przypomniał w tym kontekście m.in. o zakupie przez Polskę 250 czołgów M1A2 Abrams, które mają trafić do polskiej armii w najbliższych latach, co potwierdził w czasie piątkowej wizyty w Polsce sekretarz obrony USA, Lloyd Austin.

Wiceprezes Solidarnej Polski był następnie pytany o sytuację w rządzie, po tym jak minister Zbigniew Ziobro uznał, że orzeczenie TSUE oddalające skargę Polski i Węgier na rozporządzenie wprowadzające zasadę "pieniądze za praworządność" jest dowodem na "historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego".

- Jesteśmy koalicjantem, mamy prawo do recenzowania pewnych działań - stwierdził Wójcik. - Gdybyśmy milczeli, to byłaby to hipokryzja. Po to się mówi o błędach, aby wyciągać wnioski - dodał.

- Nie jest to żaden atak. Minister sprawiedliwości jest również szefem partii Solidarna Polski, jednego z koalicjantów - dodał minister dopytywany o to czy podwładny premiera, którym jest Morawiecki, powinien publicznie krytykować swojego przełożonego.

- Kwestia tego jak funkcjonuje rząd, pod jakim przywództwem, na jakich zasadach, to jest obszar zarezerwowany według umowy koalicyjnej dla Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził Wójcik.

Na pytanie o to czy Solidarna Polska będzie domagać się dymisji ministra ds. UE Konrada Szymańskiego Wójcik odparł, że "uważa, że minister Szymański popełnił kardynalne błędy". - Mówił, że nie stracimy ani jednego euro, natomiast dzisiaj się okazuje, że nie ma tych pieniędzy z UE. Czyli jest tak, jak mówiła Solidarna Polska - stwierdził.

- Powinna być zmiana relacji z UE. Powinny być twarde negocjacje, a nie zginanie karku przed nikim. Trzeba przedefiniować, zupełnie inaczej zdefiniować te relacje - podsumował Wójcik.



