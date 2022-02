Pieskow oświadczył, że gubernator obwodu rostowskiego Wasilij Gołubiew zwrócił się do prezydenta o udzielenie federalnej doraźnej pomocy dla regionu w związku z niespodziewanym dużym napływem uchodźców.

Reklama

- Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z pełniącym obowiązki ministra ds. sytuacji nadzwyczajnych Aleksandrem Czuprijanem i polecił mu, by ten pilnie udał się do obwodu rostowskiego, by na miejscu zorganizowano warunki do zakwaterowania, zapewniono ciepłe posiłki i wszystko, co niezbędne, w tym opiekę medyczną - przekazał rzecznik Kremla.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ewakuacja ludności cywilnej z obwodów donieckiego i ługańskiego Władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej rozpoczęły ewakuację ludności cywilnej na terytorium Federacji Rosyjskiej. Również przywódca samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej zaapelował do mieszkańców Ługańska i okolic, by jak najszybciej wyjechali do Rosji.

- Prezydent poinstruował rząd w celu pilnego zapewniania wypłaty 10 tys. rubli każdemu uchodźcy przybywającemu z regionu Donbasu - dodał Pieskow.

Służby prasowe rosyjskiego rządu oświadczyły wkrótce potem, że dokonana zostanie jednorazowa wypłata 10 tys. rubli mieszkańcom DRL i ŁRL.

Reklama

Wcześniej władze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej rozpoczęły ewakuację ludności cywilnej na terytorium Federacji Rosyjskiej. Również przywódca samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej zaapelował do mieszkańców Ługańska i okolic, by jak najszybciej wyjechali do Rosji.

Czytaj więcej Dyplomacja Putin: Zachód zawsze znajdzie pretekst do nałożenia sankcji na Rosję Aleksander Łukaszenko podczas wizyty na Kremlu powiedział, że z Władimirem Putinem nigdy nie omawiał ataku na Ukrainę. Prezydent Rosji oświadczył, że Zachód zawsze znajdzie pretekst do nałożenia sankcji na Moskwę.

Przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej DRL Denis Puszylin powiedział, że organizowany jest masowy wyjazd ludności do Federacji Rosyjskiej i że ewakuacji podlegają przede wszystkim kobiety, dzieci i osoby starsze. Według doniesień agencji Interfax, ewakuacja z DRL już się rozpoczęła.