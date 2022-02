Tusk skomentował w ten sposób słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który - po środowym wyroku TSUE ws. rozporządzenia wiążącego wypłatę środków unijnych z kwestią praworządności - mówił, że jest to dowód na "historyczny błąd" premiera Mateusza Morawieckiego.



W środowym orzeczeniu TSUE, orzekł, że mechanizm warunkowości, pozwalający Komisji Europejskiej blokować wypłaty unijne za naruszenie praworządności, nie narusza unijnych traktatów, oddalając w całości skargi Polski i Węgier.

- Kłótnia w obozie władzy pokazuje, że mamy dziś do czynienia w Zjednoczonej Prawicy z dwiema grupami. Jedna prowadzi do osłabienia pozycji polski w Europie, ale bez sygnalizowania chęci wyjścia z Unii, przedstawicielem tej grupy jest Mateusz Morawiecki. Druga nie owija w bawełnę, że UE jest czymś, co trzeba odrzucić - i tu przedstawicielem tego nurtu jest Zbigniew Ziobro - mówił Tusk.



- To kolejna odsłona sporu między politykami eurosceptycznymi, a tymi, dla których Unia jest czymś do odrzucenia, i tego nie ukrywają - dodał.

PiS ma większość, ale do czasu wyborów róbmy wszystko, aby łagodzić skutki fatalnej polityki PiS, także europejskiej Donald Tusk, przewodniczący PO

- Z punktu widzenia UE, KE, Unii jako całości, pozytywne załatwienie polskiego problemu byłoby czymś pożądanym - zaznaczył jednocześnie przewodniczący PO.

- Dlatego postanowiliśmy - Koalicja Obywatelska i Lewica - zgłosić projekt ustawy przygotowany przez środowiska prawnicze, niezależne, który jest zgodny z tym, o czym stanowią Traktaty Europejskie. Czy my uzyskamy zmianę w tych projektach rządowo-prezydenckich tego nie wiem. Ale próbować warto. PiS ma większość, ale do czasu wyborów róbmy wszystko, aby łagodzić skutki fatalnej polityki PiS, także europejskiej. Odrzucam politycznie argumenty, że lepiej, aby Polska nie dostała pieniędzy (z Funduszu Odbudowy - red.), bo PiS i (Jarosław) Kaczyński je źle wykorzystają - przekonywał Tusk.



- Musimy zrobić wszystko, by cały Zachód nie patrzył na Polskę tak, jak dziś patrzy na Ukrainę. Jeśli w Polsce będą rządzili ludzie, którzy bardziej przypominają rosyjski styl myślenia o polityce, jeśli PiS, będzie nas wyprowadzał z Zachodu, tym bardziej te gwarancje bezpieczeństwa będą iluzoryczne - mówił Tusk dodając, że Ukraina jest traktowana przez Zachód jako sojusznik, ale jednocześnie państwa Zachodu nie są gotowi bezpośrednio - militarnie - zaangażować się w obronę Ukrainy przed Rosją.

- My musimy być na tyle wartościową częścią społeczeństwa Zachodu, by mieć realne gwarancje bezpieczeństwa - stwierdził były premier.

- Dla nas osamotnienie jest egzystencjalnym zagrożeniem. Musimy robić wszystko, by tego unikać. Niestety teraz PiS robi wszystko, by nas wpychać w pułapkę izolacji i to trzeba natychmiast zmienić - podkreślił.



Tusk stwierdził też, że choć nie ma gwarancji, że PiS wygra następne wybory parlamentarne, to jednak opozycja "zbliża się do tego celu", w czym - jak mówił przewodniczący PO - on sam "ma też udział".