Były marszałek Senatu w rozmowie z „Polską Times” zapewniał, że „dla kilkunastu milionów Polaków Polski Ład będzie korzystny lub bardzo korzystny”. - Absolutnie jestem przekonany. Mówię to z ręką na sercu. Większość Polaków na nim skorzysta, dla sporej części nic nie zmieni. Natomiast pewna grupa - bardzo głośna i aktywna - w jego wyniku będzie mieć mniejsze zarobki. Zmierzamy w tych rozwiązaniach do systemu podatkowego, jaki obowiązuje w większości krajów europejskich - powiedział polityk PiS.

Zdaniem senatora „większa część osób dobrze zarabiających nawet nie zauważy, że zarabia nieco mniej”. - A jestem przekonany, że w wyniku wzrostu gospodarczego ta grupa per saldo będzie zarabiać więcej - dodał. - Naprawdę nie widzę powodów do ogłaszania tragedii - stwierdził w odpowiedzi na zwrócenie uwagi, że „dobrze zarabiający świetnie widzą obecny spadek pensji”. - Jest faktem, że jeśli mamy się rozwijać jako państwo, to Polacy w swojej masie muszą zarabiać coraz lepiej. Polski Ład do tego się przyczyni. Jestem przekonany, że opinia o tym programie do końca roku zmieni się diametralnie - mówił.

- Tym bardziej że ten program to nie tylko zmiana podatków. To także szereg działań inwestycyjnych, rozwojowych, które trzeba wziąć pod uwagę. To także reforma służby zdrowia, zwiększenie poziomu jej finansowania. Zmiany podatkowe to tylko wycinek tego dużego programu - stwierdził Karczewski.

Polityk zapewnił, że jest „głęboko przekonany” do założeń Polskiego Ładu. Mówię teraz o zmianach w systemie podatkowym - to duża reforma, ale korzystna dla Polski. Oddzielna sprawa, myślałem, że korekt w tym programie będzie mniej - zauważył jednak. Według senatora PiS „Polski Ład może się okazać podobną zmianą, jaką było 500 plus - a nawet większą, bo odczuje ją większa grupa Polaków”.

- Ci Polacy, którzy skorzystają na tym programie, stanowią milczącą większość. Przecież emeryci nie wyjdą na ulice, by krzyczeć o tym, że dostali wyższe emerytury. Nikt nie zaprosi ich do TVN czy Tok FM, żeby mogli tam o tym opowiedzieć - powiedział Stanisław Karczewski.