Prezydent Rosji Władimir Putin oskarżył we wtorek Zachód o celowe tworzenie scenariusza mającego wciągnąć go do wojny i ignorowanie obaw Rosji o bezpieczeństwo na Ukrainie.

W ocenie służb wywiadowczych USA do inwazji na Ukrainę może dojść w każdej chwili. Innego zdania jest minister spraw zagranicznych Francji.

Jean-Yves Le Drian stwierdził w środę, że obecnie nic nie wskazuje na to, by Rosja była gotowa do rozpoczęcia inwazji na Ukrainę.

Rosja zgromadziła dziesiątki tysięcy żołnierzy w pobliżu swojej granicy z Ukrainą, ale zaprzeczyła planom inwazji na Ukrainę.

Prawie osiem lat po tym, jak Rosja zajęła Krym i wsparła separatystów w Donbasie na wschodzie Ukrainy, była republika radziecka stała się punktem zapalnym w potencjalnie najbardziej niebezpiecznej konfrontacji Wschód-Zachód od czasów zimnej wojny.