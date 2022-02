Kolejny e-mail, który miał zostać wykradziony ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka, ujawnia korespondencję szefa rządu z ówczesnym premierem Bułgarii Bojko Borisowem oraz starania otoczenia Morawieckiego, by to on był główną gwiazdą obchodów 15 rocznicy wejścia do UE.