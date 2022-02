Premier Mateusz Morawiecki na porannej konferencji prasowej został zapytany przez dziennikarzy o pomoc dla Ukrainy. Zdaniem szefa rządu solidarność słowna to dziś za mało.

Reklama

- Dzisiaj te słowa muszą być przekazywane w czyn i dlatego jesteśmy gotowi do pomocy poprzez, zarówno przekazanie różnego rodzaju środków artykułów pierwszej potrzeby i różnych, które mogą się wiązać z bardzo groźną sytuacją wojenną, ale także jesteśmy gotowi do przekazania broni defensywnej. O przekazaniu broni rozmawialiśmy już w naszym gronie, również z panem prezydentem i właśnie o tym będę rozmawiał także z premierem i prezydentem Ukrainy - zapowiedział Morawiecki.

Premier mówił również o spotkaniu liderów partii prawicowych w Madrycie. Na spotkaniu podpisano deklarację, której jeden z punktów dotyczył Ukrainy. Punktu tego nie podpisała Marine Le Pen.

Czytaj więcej Polityka Spotkanie partii prawicowych. Marine Le Pen nie podpisała deklaracji w sprawie Ukrainy Podczas międzynarodowego szczytu europejskich partii konserwatywnych i prawicowych podpisano deklarację, w której jeden z punktów dotyczył działań Rosji i ewentualnego konfliktu na Ukrainie. Punktu tego nie podpisała Marine Le Pen.

- Przekonaliśmy naszych niektórych partnerów, bo niektórych pozostałych nie trzeba było nawet przekonywać, że zagrożenie ze strony Rosji jest niestety bardzo poważne. To, co donosi dzisiaj prasa zagraniczna prasa jest faktem. Nasi partnerzy, którzy będąc oddaleni od Rosji, nie mając takiego. takiej świadomości co do zagrożenia, potrafiliśmy już przekonać co do zagrożenia rosyjskiego - powiedział premier.

Reklama

- Wzywam pana Donalda Tuska, żeby wykorzystał te bardzo gorące dni i po pierwsze natychmiast zrezygnował z przewodniczenia Europejskiej Partii Ludowej, która jest jako główna odpowiedzialna za budowę Nord Stream 2, a po drugie, żeby wpłynął na swoich kolegów niemieckich co do zmiany polityki wobec ETS, czyli zmiany bardzo drogiej polityki energii elektrycznej w Unii Europejskiej, a także w Polsce - dodał.

Morawiecki mówił również o planowanych działaniach rządów w związku z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem.

- Propozycje prawne, które wypracowujemy, które będą dzisiaj procedowane w Sejmie, mają na celu przede wszystkim nie naruszać obaw ze strony różnych grup społeczeństwa. Wiemy doskonale, że mamy osoby, które chciałyby doprowadzić do przymusowego szczepienia i na antypodach tej grupy znajdują się tzw. antyszczepionkowcy. Ci, którzy żadną miarą, za żadne skarby nie chcą się szczepić i nie chcą doprowadzić do jakiegokolwiek obowiązkowego szczepienia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości idzie drogą środka. Drogą środka, to znaczy staramy się wypracować rozwiązania, żeby pracodawca mógł mieć prawo domagać się na przykład aktualnych testów. Nawet poprzednia ustawa, która dawała prawo pracodawcom domagania się nie świadectwa szczepienia została uznana przez znaczną część społeczeństwa za zbyt radykalną - mówił.