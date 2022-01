- Jako głównodowodzący chorwackiej armii uważnie śledzę wypowiedzi wskazujące, że NATO - nie jedno państwo, nie Stany Zjednoczone - zwiększa swoją obecność i wysyła okręty zwiadowcze. Nie mamy z tym nic wspólnego i nie będziemy mieć, gwarantuję - powiedział prezydent Chorwacji w rozmowie z HRT. Dodał, że Chorwacja nie tylko nie wyśle żadnych sił, ale jeśli dojdzie do eskalacji, to wycofa wszystkich żołnierzy, "do ostatniego".

Zoran Milanović oświadczył, że "nie ma to nic wspólnego z Ukrainą i Rosją". Przekazał, że decyzja ma związek z "dynamiką wewnętrznej polityki Stanów Zjednoczonych" prezydenta Joe Bidena i jego administracji. - Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, dostrzegam niekonsekwencję i niebezpieczne zachowanie - powiedział.

Prezydent wspomniał też o swych politycznych rywalach, wymieniając ministra spraw zagranicznych Gordana Grlicia-Radmana, ministra obrony Mario Banožicia i premiera Andreja Plenkovicia. - Grlić-Radman i Banožić mogą jechać do Brukseli. Co do chorwackiej armii, to ona nie będzie w tym brała udziału. Nic z tego nie będzie. Plenković może straszyć Rosję, jeśli chce. Chorwacja powinna od tego uciec jak od pożaru, nie będzie strażakiem - mówił.

W ostatnim czasie Rosja zgromadziła w pobliżu granic Ukrainy ponad 100 tysięcy żołnierzy. USA, NATO i Ukraina alarmują, że może to być przygotowanie do rosyjskiej inwazji, czemu Moskwa zaprzecza, ale zastrzega, że może być zmuszona do interwencji, gdyby Ukraina chciała siłowo rozwiązać konflikt na wschodzie kraju.