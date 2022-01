Uda się przyjąć na następnym posiedzeniu Sejmu tzw. ustawę Hoca?

Reklama

Do tej pory ustawa była blokowana. Jestem więc sceptyczna co do tego, czy rząd PiS „przepchnie” ją przez Sejm – biorąc pod uwagę, że dla nich najważniejsze jest utrzymanie większości, a nie ratowanie zdrowia ludzi. Boję się sytuacji, w której – w związku z omikronem – będziemy mieli bardzo dużo zakażeń i 1500 zgonów dziennie, a rząd nadal nie będzie w stanie nic zrobić. Antyszczepionkowcy po prostu zerwą większość sejmową i tym właśnie grożą Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Jak mogą zerwać większość, skoro opozycja będzie popierać to rozwiązanie? Chyba że nie?

Chodzi o późniejsze głosowania: ta groźba dla Kaczyńskiego ze strony antyszczepionkowców to brak poparcia następnych ustaw rządu. Granie życiem ludzi jest haniebne i skandaliczne – rządowi chodzi tylko o to, by utrzymać się przy korycie, żeby ich członkowie mieli funkcje w instytucjach publicznych, z których czerpią korzyści finansowe. Rząd abdykuje przed antyszczepionkowcami, zamiast ratować obywateli.

Reklama

Powtórzę: jak zachowa się opozycja podczas głosowania?

Walczymy o to, żeby w tej ustawie znalazły się rozwiązania, takie jak obowiązkowe szczepienia. Chcemy też poprawić sytuację pracowników. Ta ustawa zakłada, że pracodawca będzie mógł sprawdzać, czy pracownik jest zaszczepiony, i będzie mógł wymagać od niego testowania – to jest dobre rozwiązanie. Ale trzeba też wzmocnić pozycję pracowników. Mamy poprawkę, która zakłada, że jeżeli pracodawca w ciągu trzech dni nie dostosuje miejsca pracy do obowiązujących standardów sanitarnych i nie będzie przestrzegać prawa zawartego w tej ustawie, to pracownik będzie mógł opuścić miejsce pracy, z zachowaniem wynagrodzenia i bez możliwości zwolnienia go. Rozmawiamy z resortem zdrowia i przekonujemy do takich rozwiązań.

Czy to dotyczy stanowisk np. w usługach? Co zrobi pracodawca, gdy nagle ktoś przestanie obsługiwać ludzi?

To już jest problem tego pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie chce się zaszczepić i zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwa, to musi wziąć pod uwagę, że będzie objęty przymusowym lockdownem. Musimy zadbać o bezpieczeństwo pracowników, to jest większość ludzi w kraju. W poprawce wzięliśmy pod uwagę również jednoosobowe działalności gospodarcze. Mamy prawo oczekiwać, że będziemy bezpieczni. Pracownicy muszą mieć możliwości, żeby zabezpieczyć siebie i swoje rodziny, niektórzy mieszkają z rodzicami lub dziadkami – oni również mają prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie. Zgłosiliśmy też poprawkę, która zakłada, że osoby na kwarantannie bądź w izolacji będą miały wypłacane „chorobowe” w 100 proc. Po to, żeby ludzie nie bali się chodzić na kwarantannę. Wszystko zależy teraz od PiS, my zdecydujemy, gdy pojawi się ostateczny kształt ustawy.

współpraca Karol Ikonowicz