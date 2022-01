Schoenbach powiedział między innymi, że prezydent Rosji Władimir Putin zasługuje na szacunek i że Ukraina nigdy nie odzyska zaanektowanego Krymu.

„Poprosiłem minister obrony Christine Lambrecht o natychmiastowe zwolnienie mnie z moich obowiązków” – napisał wiceadmirał Kay-Achim Schoenbach w oświadczeniu.

Jego uwagi pojawiły się w momencie, gdy Rosja zgromadziła dziesiątki tysięcy żołnierzy na granicach Ukrainy, a wysiłki dyplomatyczne starają się zapobiec eskalacji sytuacji. Rosja zaprzecza, że ​​planuje inwazję na Ukrainę.

Rzecznik Ministerstwa Obrony w Berlinie powiedział, że uwagi nie odzwierciedlają stanowiska Niemiec ani pod względem treści, ani sformułowania.

Na nagraniu z wizyty w Indiach Schoenbach, mówiący po angielsku, mówi, że Putin chce być traktowany przez Zachód z szacunkiem. „To, czego naprawdę chce (Putin) to szacunek”, mówi Schoenbach. „A mój Boże, obdarzenie kogoś szacunkiem tak mało kosztuje, może nawet nic... Łatwo jest mu okazywać szacunek, którego wymaga – i na który zapewne też zasługuje” – powiedział Schoenbach, nazywając Rosję starym i ważnym krajem.

Schoenbach stwierdził też, że Ukraina już nie odzyska anektowanego przez Rosję Krymu. "Półwysep Krymski już przepadł, nigdy nie wróci, to fakt".

Ukraińskie MSZ wezwało Niemcy do publicznego odrzucenia uwag szefa marynarki. W oświadczeniu stwierdzono, że wypowiedzi Schoenbacha, że ​​Krym nigdy nie wróci na Ukrainę, a prezydent Rosji zasługuje na szacunek, mogą osłabić wysiłki Zachodu na rzecz deeskalacji sytuacji.

MSZ Ukrainy wezwało też na rozmowę ambasador Niemiec w tym kraju Ankę Feldhusen. "Zwrócono uwagę na to, że kategorycznie nie do przyjęcia są wypowiedzi dowódcy marynarki wojennej Niemiec Kaya-Achima Schoenbacha, m.in. dotyczące tego, że Krym nigdy nie powróci do składu Ukrainy i że nasze państwo nie może odpowiadać kryteriom członkostwa w NATO" - podało ukraińskie MSZ w komunikacie.