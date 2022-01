Dokument wyznaczy strategię NATO na następną dekadę. Wiceszefowa ukraińskiego rządu Olha Stefaniszyna po wizycie w siedzibie Sojuszu powiedziała, że zarówno Ukraina, jak i państwa NATO rozumieją, że "wspólne wyzwania stojące dziś przed państwami demokratycznymi wymagają wspólnej odpowiedzi".

- Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie partnerów w kształtowanie koncepcji strategicznej NATO do 2030 r. Ważne, by mieć wspólną wizję - dodała. Wicepremier Ukrainy przekazała, że ukraińskie propozycje będą opierać się na doświadczeniach "opierania się agresji hybrydowej w ciągu ostatnich 7 lat".

Czytaj więcej Dyplomacja Blinken: Każde przekroczenie granicy Ukrainy potraktujemy jak poważną inwazję - Naszym celem jest określenie czy Rosja jest gotowa podjąć drogę dyplomatyczną i inne kroki konieczne do deeskalacji na Ukrainie oraz docelowo rozwiązać nasze różnice poprzez dialog - mówił po rozmowach w Genewie z szefem MSZ Rosji, Siergiejem Ławrowem, sekretarz stanu USA, Antony Blinken.

Wicepremier przypomniała niedawną deklarację sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który po posiedzeniu Rady NATO-Rosja mówił, że sojusznicy potwierdzili politykę "otwartych drzwi" i prawo każdego kraju do decydowania o swojej polityce bezpieczeństwa. Państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego zgadzają się, że tylko one i Ukraina mogą zdecydować o ewentualnym dołączeniu Ukrainy do NATO - mówił Stoltenberg dodając, że w tej sprawie "nikt inny nie ma nic do powiedzenia", a Rosja nie dysponuje prawem weta. - Państwa NATO są gotowe wspierać Ukrainę na drodze do członkostwa - mówił 12 stycznia Stoltenberg.

- Chcielibyśmy zobaczyć silne zaangażowanie na rzecz polityki "otwartych drzwi" NATO i wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu - powiedziała w piątek Stefaniszyna, cytowana przez portal Unian.

Pod koniec ubiegłego roku Rosja zgromadziła znaczne siły w pobliżu Ukrainy. Kijów obawia się agresji. Kreml przedstawił Waszyngtonowi propozycje dotyczące tzw. gwarancji bezpieczeństwa, obejmujące wykluczenie dalszego rozszerzania NATO i akcesji Ukrainy do Sojuszu, zobowiązanie do tego, aby nie rozmieszczać dodatkowych żołnierzy i systemów uzbrojenia na terytorium państw, które nie należały do NATO przed majem 1997 roku (a więc przed przystąpieniem do NATO państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski) - z wyjątkiem sytuacji, w której NATO i Rosja osiągną porozumienie co do takiego rozmieszczenia. Dotychczasowe rozmowy państw NATO z Rosją nie przyniosły przełomu.