Internetowa platforma obywatelska z Aragonii Frena la Curva” („Wyhamuj Krzywą”), powstała dzięki wolontariuszom, przedsiębiorcom, urzędnikom państwowym i organizacjom społecznym, które zaangażowały w ten projekt ponad 2000 aktywistów z ponad 300 organizacji. Po sukcesie w regionie, podobne platformy zostały wdrożone aż w 22 krajach, a wokół nich powstało ponad 100 multidyscyplinarnych zespołów.

Inicjatywy, które zostały wyłonione do finału zostały wybrane przez europejskie jury składające się z 1032 obywateli.

Finaliści Strategie COVID-19:

- Austria: Wszyscy płuczemy gardło! Bezpłatne testy PCR dla wszystkich w Wiedniu

- Belgia: Strefa Ruchu 20 km/h w Pentagonie - Ville 20

- Niemcy: COVID-19 Obywatelska Rada Doradcza miasta Augsburg

- Niemcy: Razem nadajemy

- Litwa: Pomogę Ci się uczyć

- Polska: GDAŃSKPOMAGA (#GDANSKHELPS)

- Polska: Gdynia dla Medyków

- Polska: Gdyński Program Wsparcia Uczniów, Nauczycieli i Rodziców w czasie pandemii

- Polska: Innowacyjna folia ochronna zapobiegająca przenoszeniu koronawirusa – Ostrów Wielkopolski

- Innowacyjne podejście do polityk publicznych jest potrzebne w nowej erze rewolucji technicznej i bardzo złożonych wyzwań. Potrzebujemy innowacji i innowatorów, aby zmienić politykę na lepsze - powiedział gość honorowy, prof. Jerzy Buzek.

- Przez prawie dwa lata każda społeczność w Europie musiała znaleźć swoje własne sposoby radzenia sobie z pandemią. Zrodziło to serię innowacji w pracy politycznej we wszystkich obszarach polityki, pomagając społecznościom reagować na chorobę, a także na inne wyzwania, takie jak przekształcanie systemów społecznych i edukacji. Rząd Aragonii w Hiszpanii, wybrany jako zwycięzca przez ogólnoeuropejskie jury obywatelskie, pokazał, jak zorganizować społeczność w wyjątkowy sposób, tak aby inicjatywy lokalne miały największy wpływ i zasięg. Jest to podejście, dzięki któremu wszyscy możemy się uczyć, kontynuując działania w odpowiedzi na pandemię COVID-19 - powiedział Dyrektor Generalny Instytutu Innowacji w Polityce, Edward Strasser.