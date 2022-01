🚨NEW #indyref2 voting intention for @TheScotsman



✅ Yes 46% (+1)

❎ No 46% (-2)

❓ Undec. 8% (+1)



w/o Undec.

✅ Yes 50% (+2)

❎ No 50% (-2)



1,004 Scottish adults, 14-18 Jan



(change from 22-28 Oct)