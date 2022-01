Lawinowo przybywa osób zakażonych. W środę Adam Niedzielski poinformował, że ostatniej doby dodatni wynik na obecność wirusa SARS-Cov-2 otrzymało 30 586 osób. To o 90 proc. więcej niż przed tygodniem.

- Ostatnie dwa dni możemy śmiało nazwać eksplozją epidemii. Ta eksplozja jest na tyle zauważalna, że przekraczamy już dzisiaj 30 tysięcy, a w zasadzie patrząc na dzisiejszy monitoring, bo my na bieżąco też analizujemy spływające wyniki, to dzisiejszy wynik, który będzie raportowany jutro, też na pewno będzie powyżej 30 tysięcy - powiedział w rozmowie z TVP Info minister zdrowia.

- Teraz wydaje się, że realizuje się taki scenariusz bardzo szybkiego przyspieszenia, gdzie nawet na początku lutego będziemy mieli apogeum. Mówię tutaj o przekroczeniu dziennej liczby zakażeń 100 tysięcy, ale ten scenariusz jest o tyle optymistyczny, że on również zakłada dosyć szybki spadek tej liczby - dodał.

Niedzielski mówił także o czekającej w Sejmie ustawie o weryfikacji covidowej. - Ta ustawa ma wprowadzić pewną kulturę przestrzegania regulacji. Przestrzegania regulacji, które z jednej strony pozwalają tworzyć bezpieczne środowisko epidemiczne, ale z drugiej strony, to jest bardzo ważne, szanują też różne punkty widzenia, bo tam nie trzeba być tylko i wyłącznie zaszczepionym, tam równoznaczne z zaszczepieniem jest wykonanie testu - mówił.

- To już jest ten etap walki z pandemią, gdzie ten dostęp do testowania powinien być powszechny. Nam zależy na tym, by wykonanie testu było związane z tym, że informacja o wyniku testu jest przekazywana do służb epidemicznych, dlatego apteki wydają się takim gotowym, dobrym miejscem do tego, żeby właśnie tam można było wykonać test, żeby ten test został zarejestrowany. Oczywiście farmaceuci mają wystarczające kompetencje, żeby taki test przeprowadzić. W związku z tym myślę, że to jest w perspektywie tygodnia, dwóch kiedy rozpoczniemy już taki powszechny system testowania, jeżeli chodzi o apteki - zapowiedział minister.