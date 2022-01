W ubiegłym roku Izrael poinformował, że zaczyna - wraz z USA - prace nad nową tarczą antyrakietową, opartą o pociski antybalistyczne Strzała-4.



Opracowany wcześniej naziemny rakietowy systemy antybalistyczny - Strzała-2 - jest obecnie elementem izraelskiego systemu obrony rakietowej.

2008 Od tego roku Izrael pracuje nad systemem rakietowym Strzała-3

Wydany przez izraelski resort obrony we wtorek rano komunikat mówi o przeprowadzeniu "zaplanowanego wcześniej lotu próbnego" rakiety Strzała. W komunikacie nie podano która wersja systemu rakietowego Strzała była testowana, ani tego, czy test zakończył się powodzeniem.

Czytaj więcej Inne służby USA i Izrael testowały system przeciwrakietowy Strzała 3 Sukcesem zakończyły się przeprowadzane na Alasce testy systemu obrony przeciwrakietowej Strzała 3 (Arrow 3) - poinformował premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Najbardziej - jak dotąd - zaawansowana wersja systemu, Strzała-3, była po raz pierwszy testowana w lutym 2018 roku, po miesiącach opóźnień spowodowanych problemami technicznymi. Prace nad systemem Strzała-3 trwały od 2008 roku.



System Strzała, opracowany przez Izrael we współpracy z USA, jest przeznaczony do niszczenia rakiety międzykontynentalnych poza atmosferą ziemi, co oznacza, że rakieta taka, mogąca przenosić głowicę atomową lub ładunek z bronią biologiczną czy chemiczną, byłaby niszczona bliżej miejsca wystrzelenia.