W środę 5 stycznia u Andrzeja Dudy potwierdzono zakażenie koronawirusem. Było to drugie zakażenie i podobnie jak podczas pierwszego, prezydent poddał się samoizolacji.



Po zakończonej kwarantannie Duda wziął dziś udział w charytatywnych zawodach w narciarstwie "12H Slalom Maraton Zakopane”. Zbierane podczas zawodów fundusze przeznaczone są na wsparcie dla sportowców z niepełnosprawnościami.



- Media trafnie przewidziały, że Duda chociaż pewnie chory, leży tam sztywny, ale na pewno na ten narciarski maraton do Zakopanego przyjedzie. Nie mylili się. Mówię wszystkim, ozdrowiałem - powiedział Duda podczas inauguracji wydarzenia.

Prezydent dodał, że dzięki przyjętej trzeciej dawce szczepionki chorobę przeszedł prawie nieodczuwalnie.

Duda stwierdził, że udział w charytatywnych zawodach w Zakopanem to w jego "prezydenckim kalendarzu jedno z najważniejszych wydarzeń w roku".



Głowa państwa argumentowała, że uczestnictwo w tym sportowym wydarzeniu przyczynia się "do tworzenia czegoś dobrego, "co ma ogromne znaczenie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, dla budowania naszej odpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość, po to, aby stawała się ona lepsza".