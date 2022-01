Rada Medyczna to organ pomocniczy premiera Mateusza Morawieckiego. Do tej pory w jej skład wchodził przewodniczący - główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban oraz kilkunastu ekspertów medycznych. Do zadań Rady Medycznej należy "analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych – takich jak rozporządzenia, które wprowadzają nowe zasady i ograniczenia w kraju".

W piątek, po posiedzeniu Rady Medycznej, 13 z 17 jej członków podało się do dymisji.

- PiS przestało walczyć z COVID-em bo uznało, że bardziej opłaca się utrzyamć poparcie polityczne - mówił na konferencji w Sejmie Gawkowski.

Poseł Nowej Lewicy przekonywał też, że "członkowie Rady Medycznej powiedzieli ministrowi (zdrowia Adamowi) Niedzielskiemu: my ci nie ufamy, bo ty nic nie możesz" (Rada Medyczna doradza premierowi, nie ministrowi zdrowia - red.).



- 100 tys. zgonów w Polsce, ponad 150 tys. zgonów ponadwymiarowych, to jest obraz hańby tego rządu - kontynuował Gawkowski.

- Rząd PiS abdykował w walce z COVID-em, ale nie abdykowała z tego obowiązku opozycja. My się nie zgadzamy na to, by 100 tys. zgonów było odtworzone za kilka czy kilkanaście miesięcy. Dzisiaj Lewica zapowiada, że zwrócimy się do innych klubów opozycyjnych, abyśmy wspólnie, jako opozycja złożyli wniosek o dymisję ministra Niedzielskiego - zapowiedział szef klubu Nowej Lewicy.

- Rząd PiS doprowadził do tego, że mamy 100 tys. trumien, 100 tys. tragedii, 100 tys. nieszczęść. Nie ma zgody na to, abyśmy my jako opozycja zamknęli oczy. Niedzielski powinien odejść - dodał.

- Minister Niedzielski przegrał z pandemią, minister Niedzielski musi odejść - zakończył swoje wystąpienie Gawkowski.