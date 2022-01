W czwartek Novak Djoković został rozlosowany z numerem jeden w drabince Australian Open. Pierwszym rywalem Serba miał być jego rodak Miomir Kecmanović. Udział Djokovicia w Australian Open nie był jednak pewny, ponieważ obrońca tytułu wciąż mógł zostać deportowany. Przed losowaniem na konferencji prasowej premier Scott Morrison odmówił odpowiedzi na pytanie o sprawę Djokovicia. Stwierdził, że ostateczną decyzję może podjąć minister ds. imigracji Alex Hawke.

Decyzja została ogłoszona w piątek - wiza Djokovicia została anulowana. Minister Alex Hawke powiedział, że wykorzystał swe uprawnienia, by cofnąć wizę 34-letniej gwiazdy tenisa ze względu na interes publiczny. W związku z tym tenisiście grozi deportacja. Prawnicy Djokovicia prawdopodobnie odwołają się od tej decyzji w sądzie, tak, jak zrobili po pierwszym anulowaniu wizy Serba, który przybył do Melbourne, by bronić tytułu w Australian Open.

Czytaj więcej Tenis Sprawa Djokovicia: Gorzka prawda Tsitsipasa Novak Djoković wciąż nie jest pewny swej przyszłości. Po losowaniu turniejowej drabinki poznał przeciwnika w pierwszej rundzie, ale to wcale nie oznacza, że zagra w Melbourne.

Po przylocie do Melbourne tydzień temu Djoković na pięć dni został zatrzymany w hotelu. Jego wiza została cofnięta w związku z wątpliwościami dotyczącymi jego zwolnienia ze szczepienia na COVID-19, które pozwoliłoby mu na wjazd do Australii. Pierwotnie zwolnienie zostało zatwierdzone przez stan Wiktoria i organizatora Australian Open. Australijskie służby graniczne anulowały jednak wizę, sąd uchylił potem tę decyzję.