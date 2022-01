Johnson przyznał po raz pierwszy, że 20 maja 2020 roku uczestniczył w imprezie przy Downing Street. W tym samym czasie rząd nakazał obywatelom ograniczyć spotkania towarzyskie do minimum.

Reklama

- Wiem, jaką wściekłość czują do mnie w związku z rządem, którym kieruję, kiedy myślą, że przy Downing Street zasady nie są właściwie przestrzegane przez ludzi, którzy je tworzą - mówił w parlamencie premier.

Dodał, że żałuje swojego czynu. Wyjaśnił, że w jego ocenie, że spotkanie było wydarzeniem związanym z pracą. Na te słowa opozycja zareagowała śmiechem.

- Wszedłem do ogrodu tuż po godzinie 18, aby podziękować pracownikom. 25 minut później wróciłem do biura, by kontynuować pracę - relacjonował Johnson. - Z perspektywy czasu, powinienem był wysłać wszystkich z powrotem do środka - dodał.

Lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer powiedział, że Johnson musi zrezygnować i że opinia publiczna uważa go za kłamcę. - Impreza się skończyła, panie premierze - powiedział.

Reklama

- Po miesiącach oszustw i zwodzenia, żałosny spektakl człowieka, któremu skończyła się droga. Jego obrona, że nie zdawał sobie sprawy, że jest na przyjęciu, jest tak niedorzeczna, że wręcz obraźliwa dla brytyjskiej opinii publicznej - przekonywał Starmer.

Przed wystąpieniem premiera członkowie Partii Konserwatywnej podkreślali, że od tego zależy jego polityczna przyszłość.

W grudniu dziennik "Guardian" opublikował zdjęcie Johnsona i kilkunastu innych osób pijących wino w ogrodzie przy Downing Street. Zdjęcie miało być wykonane w maju 2020 roku podczas lockdownu.

Autopromocja FORUM ESG Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki. CZYTAJ WIĘCEJ

Johnson przekazał parlamentowi, że wszystkie wytyczne dotyczące COVID-19 były przestrzegane, żadne zasady nie zostały złamane i że przy Downing Street nie było żadnej imprezy.

Sondaż przeprowadzony we wtorek przez Savanta ComRes wykazał, że 66 proc. respondentów uważa, że Johnson powinien zrezygnować. Oznacza to wzrost o 12 punktów procentowych w porównaniu z sondażem przeprowadzonym w grudniu po doniesieniach o świątecznych przyjęciach.