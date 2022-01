Obecnie druga zwrotka hymnu zaczyna się od słów „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę", a trzecia: „Jak Czarniecki do Poznania". Po zmianach byłoby odwrotnie. To najgłośniejsza z propozycji zawartych w projekcie ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanego przez Ministerstwo Kultury. Do zmiany kolejności zwrotek raczej jednak nie dojdzie, bo ustawa prawdopodobnie trafi do kosza.

Ministerstwo zaprezentowało ją w październiku, a formalnie wciąż trwają nad nią prace. „Opracowanie uwag z konsultacji do tekstu ustawy idzie pełną parą, a ustawa jest wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu" – podkreśla centrum informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z naszych informacji w kilku źródłach wynika jednak, że prawdopodobieństwo uchwalenia projektu jest znikome. – Trafi on do kosza i zostanie opracowany nowy projekt – przekonuje jeden z naszych rozmówców. Powód? Suchej nitki nie zostawili na nim fachowcy.

Centrum informacyjne ministerstwa pisze nam, że „celem zmian jest dostosowanie symboli państwowych do wymogów nowych technologii cyfrowych oraz obowiązującego prawa, a także wprowadzenie korekt od dawna postulowanych przez ekspertów". I rzeczywiście, większość propozycji z projektu było wcześniej zgłaszanych przez specjalistów.

Od lat chcieli oni przywrócenia Chorągwi Rzeczypospolitej, symbolu przynależnego prezydentowi, który stanowi wizerunek orła na czerwonym płacie. Domagali się też powstania nowoczesnych plików, przedstawiających herb, spełniających wymogi współczesnej grafiki komputerowej oraz sprecyzowania odcieni czerwieni na fladze i tarczy herbu. Obecna ustawa z 1980 roku odcień opisuje w niejasny sposób.

Problem w tym, że sposób zrealizowania postulatów specjalistów został przez nich skrytykowany. Z wciąż nieujawnionych przez ministerstwo opinii Komisji Heraldycznej, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego wynika, że fachowcy nie akceptują usunięcia z Chorągwi Rzeczypospolitej tradycyjnie znajdującego się na niej tzw. wężyka generalskiego i sprzeciwiają się wyborowi przez ministerstwo karmazynu jako oficjalnego odcienia czerwieni. Ich zdaniem powinna być to czerwień heraldyczna.

Kontrowersje wzbudziła też nowa wersja herbu, a zwłaszcza rysunek oka orła oraz nierówne kąty w trójliściach. Specjaliści suchej nitki nie zostawili też na podzieleniu flagi na dwa rodzaje: biało-czerwoną, określaną jako „narodowa", oraz „państwową" z herbem. Tej ostatniej miałyby używać urzędy.

Nawet przestawienie zwrotek hymnu, motywowane chęcią powrotu do rękopisu Józefa Wybickiego, nie przekonało fachowców. „Słowa Hymnu zostały ustalone w latach II Rzeczypospolitej, towarzysząc niezmiennie dotąd. Nie przekonuje zmiana kolejności zwrotek" – napisał jeden z czołowych heraldyków w opinii dla ministerstwa, do której dotarła „Rzeczpospolita".

Co dalej? – Jeśli rzeczywiście zostanie opracowany nowy projekt, mam nadzieję, że stanie się to z udziałem specjalistów. Dotychczasowy powstawał w tajemnicy przed środowiskiem – podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego Krzysztof Jasieński.