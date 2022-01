Inflacja, pandemia, bezpieczeństwo, ceny energii i żywności, transformacja energetyczna – najważniejsze problemy 2022 roku mogą się okazać bardzo podobne do tych z poprzedniego roku. Szykują się jednak nowe pola politycznego sporu. Tak jak i zmiany w ramach opozycji, w której (dotyczy to PO, PSL, Lewicy oraz ruchu Polska 2050) zakończyły się w ubiegłym roku wewnętrzne wybory.

1. Granica i geopolityka – dwa silnie związane ze sobą tematy.

Połowa roku to termin, kiedy ma zostać oddany do użytku mur na granicy. Takie były przynajmniej zapowiedzi ze strony polityków PiS w 2021 r., gdy pojawił się z taką mocą temat ochrony polsko-białoruskiej granicy.

Zarówno politycy PiS, jak i rozmówcy z opozycji wskazywali, że kwestia bezpieczeństwa i zagrożenia na Wschodzie będzie jedną z dominujących w tym roku. 12 stycznia na przykład ma odbyć się posiedzenie Rady NATO–Rosja dotyczące wzajemnych relacji.

2. Zmiany w PiS i możliwe przetasowania rządowe.

Ubiegłoroczny kongres PiS rozpoczął proces zmian w partii rządzącej, który ma być kontynuowany w 2022 r. Ostateczny ich kształt oraz sposób wewnętrznej reorganizacji jest jeszcze ustalany. PiS ma na przykład powołać 16 koordynatorów w województwach, którzy mają pomóc w lepszym zarządzaniu partią w regionach. Również i kształt regionów ma ulec zmianie. PiS czekają też wewnętrzne wybory w okręgach, wielokrotnie przesuwane ze względu na pandamię.

Najważniejszym wydarzeniem w 2022 roku może być dla PiS odejście z rządu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który miałby zająć się sprawami partii i przygotowaniem do wyborów. Dla prezesa PiS ważna jest przede wszystkim ustawa o obronności państwa, którą razem z szefem MON zapowiedział w ubiegłym roku. Jej przejście przez Sejm oraz np. ukończenie budowy muru na granicy może być chwilą, w której Kaczyński zdecyduje się odejść z Rady Ministrów. Ale nasi informatorzy zastrzegają, że nie jest pewne, że do takiej zmiany w ogóle dojdzie przed wyborami w 2023 roku.

3. Decyzja co do NBP oraz Rady Mediów Narodowych.

Jedna z najważniejszych decyzji personalnych w 2022 r. będzie dotyczyła obsady stanowiska prezesa NBP. W połowie roku minie sześcioletnia kadencja Adama Glapińskiego. Szefa banku centralnego powołuje prezydent za zgodą Sejmu. Obecnie większość naszych rozmówców z klubu PiS spodziewa się, że prezydent Duda wskaże ponownie prezesa Glapińskiego. To również potencjalne nowe pole sporu między PiS a ośrodkiem prezydenckim, gdyby Andrzej Duda zdecydował się na kogoś innego.

W tym roku – a konkretniej pod koniec lipca – mija też kadencja członków Rady Mediów Narodowych powoływanych przez Sejm. To trzy osoby. Jak pisała już „Rzeczpospolita", wpływ na obsadę RMN chce mieć Paweł Kukiz. A to oznacza, że połowa roku to potencjalnie kolejne przesilenie, jeśli chodzi o z trudem utrzymywaną w 2021 przez PiS sejmową większość.

4. Walka z pandemią i legislacja wokół Covid-19.

Sejm po przerwie świąteczno-noworocznej zbiera się po raz pierwszy 12 stycznia. Ale dużo wcześniej – bo już w tym tygodniu – odbędzie się wysłuchanie publiczne dotyczące ustawy posła Czesława Hoca. Projekt daje nowe możliwości dla pracodawców, którzy np. będą mogli wymagać testów od swoich pracowników. To sprawa, która na pewno przetestuje sejmową większość. Tak samo jak głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec ministra sportu Kamila Bortniczuka (wniosek PO), które odbędzie się również w trakcie posiedzenia Sejmu w połowie stycznia.

Przed rządem też seria decyzji dotyczących walki z pandemią. 10 stycznia uczniowie mają wrócić do szkół – o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem.

5. PO chce postawić na program.

Już w dniach 28–29 stycznia odbędzie się pierwszy kongres programowy PO. Spotkanie w Łodzi ma się odbyć pod hasłem „Odpornego państwa". Kolejne kongresy, które koordynuje były szef MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz, mają odbywać się w pierwszym półroczu. Do końca lutego, zgodnie z planem politycznym przedstawionym przez szefa PO Donalda Tuska w trakcie Rady Krajowej 11 grudnia 2021 r., partia ma przedstawić zręby organizacji, która posłuży do kontroli wyników wyborów parlamentarnych.

Swoje kolejne pakiety i propozycje programowe, np. dotyczące edukacji, ma pokazywać też ruch Szymona Hołowni.

6. Wybory poza Polską.

Zarówno politycy PiS, jak i opozycji uważnie śledzą w tym roku kampanie poza granicami naszego kraju. 10 kwietnia odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji, wiosną odbędą się też bardzo uważnie obserwowane nad Wisłą wybory parlamentarne na Węgrzech, gdzie przeciwko Fideszowi powstał sojusz opozycji. – Jeśli opozycja tam wygra, wzrośnie presja na zjednoczenie i u nas – prorokuje jeden z naszych informatorów z sejmowej opozycji. 8 listopada odbędą się też wybory do Kongresu USA.