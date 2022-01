Pomysł zawieszenia flagi UE na jednym z architektonicznych symboli Paryża został szczególnie ostro skrytykowany przez skrajną prawicę. Kandydujący na urząd prezydenta Marine Le Pen i Éric Zemmour uznali, że to obraza dla uczuć patriotów.

Z kolei Valerie Pécresse, kandydatka na prezydenta z centroprawicowej partii Republikanów, powiedziała, że flaga UE zawieszona w miejscu, gdzie tradycyjnie w święta powiewa flaga francuska, niszczy francuską tożsamość.

Flaga została zdjęta w nocy z soboty na niedzielę i odbyło się to „zgodnie z planowanym terminem” - przekazał Pałac Elizejski w oświadczeniu przesłanym do mediów. W komunikacie podkreślono, że flaga została zawieszona tylko na dwa dni- 31 grudnia i 1 stycznia - aby „zaznaczyć symbolicznie rozpoczęcie francuskiej prezydencji w Radzie UE”. W oświadczeniu zauważono też, że z tego samego powodu podświetlono na niebiesko kilka obiektów architektonicznych we Francji, w tym Wieża Eiffla i Pałac Elizejski.

Marine Le Pen w niedzielę rano oceniła, że zdjęcie flagi UE to „wielkie zwycięstwo patriotyczne”, dodają, że „rząd był zobowiązany do wycofania flagi Unii Europejskiej z Łuku Triumfalnego”. „Dziękuję za ogromną mobilizację wszystkich miłośników Francji i Republiki” - napisała na Twitterze, podkreślając, że to porażka Emmanuela Macrona. Dzień wcześniej, krytykując gest francuskich władz, nazwała wywieszenie flagi UE „prawdziwym atakiem na tożsamość ojczyzny”.

Drugi kandydat skrajnej prawicy Éric Zemmour, ale także kandydatka Republikanów Valérie Pécresse, również krytykowali umieszczenie flagi UE na Łuku Triumfalnym na mniej niż 100 dni przed wyborami prezydenckimi.

- Nie było żadnej porażki, żadnej zmiany – zapewnił tymczasem sekretarz stanu ds. europejskich Clément Beaune. W rozmowie z France Inter stwierdził, że „zaplanowane było, iż flaga (UE) zostanie zdjęta w niedzielę". - Jestem dumny, że ten symbol był wyświetlany pod Łukiem Triumfalnym - zaznaczył.