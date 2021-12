Na konferencji prasowej rzecznik rządu był pytany o ewentualne wprowadzenie obowiązku szczepień na COVID-19 dla przedstawicieli służb mundurowych oraz nauczycieli. Piotr Müller odparł, że sprawa była jednym z tematów poruszanych na piątkowym posiedzeniu Rady Medycznej.

- W styczniu ma zostać podjęta decyzja w tym zakresie. Takie jest ustalenie, że jeszcze będą trwały konsultacje w tym obszarze - dodał. Przypomniał, że obowiązek szczepień na COVID-19 rozporządzeniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego został wprowadzony wobec medyków.

- W pozostałym zakresie takie decyzje miałyby zapadać w styczniu - zaznaczył. - Pamiętajmy o tym - i ja to będę za każdym razem podkreślał - że jest tak, że każdy dzisiaj, z dnia na dzień, może się zaszczepić. System funkcjonuje w taki sposób, że każda chętna osoba ma dostęp do bezpłatnego, szybkiego szczepienia. To już nie jest żadną barierą - mówił rzecznik rządu. Wyraził stanowisko, że szczepienie to "najlepsza ochrona".

- I do tego będziemy zachęcać, bo osoby zaszczepione zdecydowanie rzadziej chorują, a jeżeli już zachorują, to zdecydowanie łagodniej przechodzą chorobę i dużo rzadziej są hospitalizowane - powiedział Piotr Müller.