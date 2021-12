Firmy nie chcą inwestować w juniorów IT. Trend się jednak zmienia

Wywołany pandemią popyt na usługi cyfrowe nie spowodował wcale boomu na pracowników IT dopiero wchodzących do zawodu. Liczba ogłoszeń pracy dla najmniej doświadczonych programistów spadła w ub. r. z 12 proc. do 5 proc.