Niby taki był spolegliwy, karny, subordynowany; owszem, coś tam nabroił, by pokazać, że i on ma coś do powiedzenia, że nie słucha wszystkich poleceń z Nowogrodzkiej, tak jak poseł Tadeusz Cymański, który właśnie oświadczył, że jest żołnierzem PiS-u, i że będzie wykonywał wszystkie rozkazy.