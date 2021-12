- W trybie niejawnym powinno się odbyć posiedzenie Sejmu, na którym wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz szef MSWiA Mariusz Kamiński i minister Zbigniew Ziobro powinni poinformować kto ze świata polityki, mediów oraz którzy prawnicy, sędziowie i prokuratorzy byli poddani włamaniom poprzez nielegalną cyberbroń Pegasus. Później powinni podać się do dymisji - senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

- To dotykalne niszczenie życia publicznego i demokracji, to co się wydarzyło. Jestem przekonany, że sprawa włamań Pegasusem dopiero się rozpoczyna i te informacje to dopiero wierzchołek, czubek góry lodowej - dodaje Brejza.

