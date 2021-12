Rzecznik rządu został zapytany, czy planowane są kolejne obostrzenia związane z COVID-19. - Pamiętajmy o tym, że kilka dni temu wprowadziliśmy kolejny zakres obostrzeń. W związku z tym przede wszystkim teraz najważniejsze jest ich skuteczne realizowanie, więc na razie takich dodatkowych obostrzeń nie planujemy - odparł Piotr Müller.

- My już w tej chwili wprowadziliśmy obostrzenia w związku z tym, że Omikron (wariant SARS-CoV-2 - red.) się pojawił - jeszcze wtedy nie na terenie kraju, ale w Europie, w związku z tym te obostrzenia uwzględniają fakt, że pojawił się Omikron - dodał.

- Jeżeli by się liczba zachorowań zwiększała, to wtedy będziemy decydować ewentualnie o dalszych obostrzeniach, ale one i tak już są poważne, bo 30 proc. limitu to jednak jest znaczący limit - podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem Müller.

Pytany, czy będą obostrzenia dotyczące dodatkowych branż rzecznik rządu odpowiedział: - W tej chwili takich rozwiązań nie planujemy.

- Do końca roku, a właściwie do stycznia obowiązują te obostrzenia, które są w tej chwili. Na święta modyfikacji żadnych nie planujemy - przekazał.

Zaznaczył, że na poniedziałkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nie było rekomendacji, by przed świętami wprowadzane były kolejne obostrzenia.

Rzecznik rządu był też pytany o możliwość wprowadzenia godziny policyjnej w sylwestra. - W zakresie modyfikacji (prawa do swobodnego - red.) przemieszczania się - takich rozwiązań też nie rekomendowano, natomiast jest limit osób - odparł dodając, że osoby zaszczepione na COVID-19 "są wyłączone z tego limitu".

W związku z koronawirusem rząd rozporządzeniem wprowadził od 15 grudnia nowe obostrzenia, czyli ograniczenia praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej. M.in. do 30 proc. obniżone są limity dotyczące obłożenia w restauracjach, barach i hotelach, a także w kinach, teatrach, obiektach sportowych czy sakralnych. Zwiększenie tego limitu może być przeprowadzone wyłącznie wobec osób zaszczepionych na COVID-19, co ma być weryfikowane przez danego przedsiębiorcę.