W piątek Sejm przyjął tzw. lex TVN - czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która - jeśli wejdzie w życie, zmusi właściciela TVN, amerykański koncern Discovery, do sprzedaży większości udziałów w stacji. Nowelizacja przewiduje, że większościowym właścicielem stacji telewizyjnej w Polsce może być wyłącznie firma zarejestrowana i działająca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która jednocześnie nie jest spółką-córką firmy zarejestrowanej poza EOG.

Donald Tusk zalał Polskę falą hejtu, agresji, nienawiści. Mówił de facto o wieszaniu Premier Mateusz Morawiecki

- Jeżeli jakieś przepisy nie działają, jeśli jest ustawa, której przepisy są pomijane, to świadczy to słabo o powadze państwa - mówił o nowelizacji ustawy Morawiecki.

- Jednocześnie zwracam uwagę na to, że bardzo podobne, albo nawet bardziej restrykcyjne wobec zagranicznych inwestorów przepisy obowiązują np. we Francji, w Niemczech, albo w Austrii. Czy chcielibyśmy, aby wobec Polski stosowane były inne, gorsze standardy, niż wobec Francji, Niemiec czy Francji? Ja bym nie chciał. Ja chciałbym, żeby UE była Unią państw równych - dodał.

- My ze spokojem realizujemy to, co jest potrzebne, aby prawo mogło działać - przekonywał premier.

Morawiecki odniósł się też do wystąpienia Donalda Tuska w Warszawie. - Zwróciłem uwagę na to, że pan Tusk, niestety, zachowywał się bardzo agresywnie. Zalał Polskę falą hejtu, agresji, nienawiści. Mówił de facto o wieszaniu czyli posługiwał się językiem, który niedawno radykałowie stosowali np. wobec ministra (Adama) Niedzielskiego, teraz lider PO posługuje się takim samym językiem i niczego nie zmienia fakt, że to cytat z Miłosza. Na cztery dni przed Wigilią powinniśmy życzyć sobie spokoju, bezpieczeństwa, pewnego rodzaju uspokojenia nastrojów, walki z realnymi problemami a nie wiatrakami. W Polsce są wolne media, większość należy do inwestorów prywatnych, zagranicznych. Chcemy tylko tego, żeby w Polsce obowiązywały przepisy takie jak na Zachodzie.

Donald Tusk, w czasie protestu przeciw "lex TVN" w Warszawie cytował wiersz Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś" adresując słowa "Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta/Możesz go zabić - narodzi się nowy./Spisane będą czyny i rozmowy./Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy/I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta" do prezydenta Andrzeja Dudy.