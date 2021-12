Sejmowa komisja kultury i środków przekazu nagle wznowiła pracę nad ustawą o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji zwaną lex TVN. Jeszcze w piątek Sejm będzie głosował nad uchwałą Senatu o odrzuceniu lex TVN w całości. Komisja zarekomendowała Sejmowi odrzucenie uchwały, ale opozycja twierdzi, że posiedzenie komisji oraz samo głosowanie było nielegalne, gdyż zostało zwołane 25 minut przed rozpoczęciem, a nie - jak wymaga regulamin Sejmu - trzy dni wcześniej.

- PiS chce ponownie ukraść Polakom TVN, chce ukraść Polakom TVN przed świętami, chce to zrobić w sposób brutalny - mówił na konferencji prasowej szef klubu Nowej Lewicy.

- Nielegalna komisja, pokaz buty, arogancji i władzy, która nie szanuje obywateli. PiS dzisiaj po raz kolejny udowodniło, że jest partią niedemokratyczną, próbującą za wszelką cenę wprowadzić w Polsce cenzurę, zamknąć usta tym wszystkim mediom, które chcą mówić prawdę - oburzał się Gawkowski.

- PiS złamało dzisiaj prawo i nie ma na to zgody. Lewica złoży wniosek o unieważnienie wszystkich postanowień, które miały miejsce na komisji kultury. Nie ma zgody na łamanie prawa, nie ma zgody na to, aby PiS regulowało w Polsce rynek medialny, dlatego że ma taką ochotę. To jest nielegalne, a na nielegalne sprawy nie ma zgody - dodał.

Nie damy Kaczyńskiemu TVN na święta Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Nowej Lewicy

Z kolei Joanna Scheuring-Wielgus mówiła, że członkinie komisji kultury dostały SMS-y o 12:36, że mają stawić się na komisji o godzinie 13. - To niezgodne z regulaminem Sejmu - mówiła.

- PiS chce przepchnąć kolanem ustawę, podarować ją w prezencie dla Kaczyńskiego, na święta dać TVN - dodała.

Posłanka poinformowała, że Nowa Lewica składa zawiadomienie do prokuratury na przewodniczącego komisji kultury, Marka Suskiego oraz wszystkich posłów i posłanki z PiS, które wzięły udział w głosowaniu na posiedzeniu sejmowej komisji kultury.



