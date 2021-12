W środę, 5 stycznia 2022 r., odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy posła Czesława Hoca, który zakłada m.in, że pracodawcy będą mogli domagać się od pracowników przedstawienia wyników testu na koronawirusa. Ma z tego zwalniać szczepienie lub status ozdrowieńca. To efekt pierwszego czytania projektu, które w czwartek odbyło się na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia.

Wszystko wskazuje na to, że głosowanie nad projektem odbędzie się w połowie stycznia, gdy Sejm powróci do pracy po przerwie. Już teraz jest jasne, że przeciwko będzie grupa posłów w klubie PiS. Jak duża? W zależności od różnych szacunków to albo kilku, albo kilkunastu posłów. – To projekt niezwykle koncyliacyjny, łagodny. Nie ma mowy o żadnej segregacji – przekonywał poseł Czesław Hoc.

Opozycja w trakcie posiedzenia komisji zapowiedziała prace nad projektem. – Możecie liczyć na mądrą opozycję – przekonywał prof. Wojciech Maksymowicz z ruchu Polska 2050.

– Uważamy, że dobrze, iż w ogóle ten projekt jest. Szkoda, że nie było go pół roku temu – mówiła posłanka KO Katarzyna Lubnauer, która stwierdziła też, że projekt nie jest najlepiej napisany i wymaga licznych poprawek.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił np., że brakuje mu większych zachęt do szczepień oraz udziału Rady Dialogu Społecznego. Poprawki zapowiadają też przedstawiciele Lewicy.

Przygotowania do nowej fali

Z naszych informacji wynika, że w rządzie trwają przygotowania związane z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa – nazwanego Omikron – zwłaszcza w związku z jego potencjałem w „przełamywaniu" odporności uzyskanej w wyniku szczepień. Pełne informacje dotyczące tego wariantu mają być gotowe w ciągu najbliższych tygodni. To o tyle istotne, że rząd pracuje obecnie nad różnymi scenariuszami rozwoju sytuacji, w tym legislacji, obostrzeń, obowiązku szczepień grup zawodowych, których wcielenie w życie będzie uzależnione m.in. od rezultatów badań nad nowym wariantem.

Obecne szacunki wskazują, że IV fala koronawirusa powoli ustępuje, co przyznają publicznie również niektórzy politycy PiS. Dlatego opracowywane obecnie scenariusze rozwoju sytuacji dotyczą już kolejnej fali pandemii, która może się pojawić w przyszłym roku, być może już w lutym czy marcu 2022 r.

– Wszystko zależy od tego, jakie właściwości ma wariant Omikron. W przypadku wariantu Delta Polska była już bliska odporności populacyjnej. W najlepszym scenariuszu wiosenna fala byłaby bardzo łagodna. W najgorszym – wysoka zaraźliwość wariantu Omikron nawet przy jego potencjalnej niższej zjadliwości sprawia, że dotrze do wszystkich osób, do których nie dotarł wcześniej, co przełoży się na dość dużą liczbę hospitalizacji i zgonów – przewiduje jeden z naszych rozmówców, znający szczegóły przygotowywanych obecnie scenariuszy.

Obecnie najdalej idąca była deklaracja rządu dotycząca szczepień obowiązkowych dla kilku grup zawodowych od marca 2022 r. Pierwotne deklaracje resortu zdrowia dotyczyły trzech grup: nauczycieli, medyków, służb mundurowych. Ale jak wynika z naszych rozmów, może się okazać, że obowiązek będzie dotyczył tylko lekarzy.

Omikron już w Polsce

Rozważania o konsekwencjach nowego wariantu nabierają wagi m.in. dlatego, że pojawił się już w Polsce. „Potwierdzamy wykrycie wirusa w wersji Omicron przez WSSE Katowice. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho. Pacjentka jest w izolatorium i czuje się dobrze" – napisało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

Skąd kobieta wzięła się w Polsce, skoro pod koniec listopada zdecydowano o zawieszeniu lotów do tego kraju? „Obywatelka Lesotho przebywała w Polsce na Cyfrowym Szczycie ONZ w Katowicach. W toku wywiadu epidemicznego poinformowała, że w Polsce zamieszkiwała sama. Bezpośredni kontakt miała tylko z dwiema zaszczepionymi osobami ze swojego kraju" – podkreśla resort zdrowia. Przebieg zakażenia był bezobjawowy.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło także, że omikronem zakażona była nastolatka, która poleciała razem z matką bezpośrednim lotem z Warszawy do Pekinu. Test wykonany przed wejściem na pokład pokazał wynik negatywny, a po przylocie – już pozytywny. Dziewczyna przebywa w izolacji.