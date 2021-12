"Wyrok śmierci. Na podstawie wywiadu i dowodów przedkłada się Panu wyrok śmierci, za zdradę stanu i narodu polskiego" został wysłany m.in. do posła KO Michała Krawczyka.

List podpisano "Polski Trybunał Narodowy" oraz "Komitet Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu".

W treści listy zapisano, że "Bez względu na to jakie barwy partyjne Pan/Pani reprezentuje, jako jeden z wyborców apeluję do Was jako osób zaufania publicznego, wybranych w demokratycznych wyborach przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, proszę mieć odwagę — podjąć właściwą decyzję i sprzeciwić się segregacji (dyskryminacji sanitarnej)".

Autorzy powołują się w swoim liście na rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz art. 39 Konstytucji RP, w którym mowa o eksperymentach naukowych.

Krawczyk w rozmowie z Onetem powiedział, że podobne listy otrzymali również inni posłowie. - Sprawa na pewno będzie zgłoszona na policję i do prokuratury - zapowiedział.

