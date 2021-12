Posłowie Konfederacji Dziambor, Winnicki, Berkowicz, Korwin i Braun pozują do zdjęć z napisem "Szczepienie czyni wolnym". pic.twitter.com/mixgwalBhk — gromota (@gromotapl) December 14, 2021

We wtorek Konfederacja zorganizowała przed Sejmem protest przeciwko zaostrzeniu reżimu sanitarnego w Polsce oraz przeciw zapowiadanemu przez rząd obowiązkowi szczepień na COVID-19 dla wybranych grup zawodowych i przeciw projektowi ustawy, który da pracodawcom możliwość weryfikowania informacji na temat tego, czy ich pracownicy są zaszczepieni na COVID-19, mają status ozdrowieńca bądź umożliwi pracodawcom nakazywanie pracownikom regularnego okazywania testów na SARS-CoV-2. Konfederacja protestuje przeciw takim rozwiązaniom określając je mianem sanitaryzmu.

Przed Sejmem posłowie Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Artur Dziambor, Robert Winnicki i Konrad Berkowicz przez pewien czas stali na tle napisu "Szczepienie czyni wolnym", nawiązującym treścią i kształtem do napisu nad bramą obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Zdarzenie skrytykowało m.in. Muzeum Auschwitz.

W rozmowie z Michałem Kolanką Artur Dziambor powiedział, że Konfederacja organizowała protest, a zdjęcie z transparentem zostało zrobione przed pikietą. - Ten człowiek, który trzymał ten transparent, został wyproszony z frontu tego wydarzenia. Natomiast to, że pojawił się ktoś z takim transparentem, zaproszony na taką pikietę, to jest może emocja, którą budzi się w tłumie, polityką segregacyjną - dodał.

Sprawę posłów Konfederacji stojących pod transparentem z hasłem "Szczepienie czyni wolnym" komentowała w radiowej Jedynce posłanka PiS Joanna Lichocka. - To oburzające i haniebne, że można tak się bawić tragedią, śmiercią milionów ludzi - powiedziała.

- To jest coś, co jest przekroczeniem wszelkich granic. Do tej pory była w polskiej debacie publicznej pewnego rodzaju zasada, że się nie używa pamięci milionów zamordowanych w obozach koncentracyjnych ludzi do politycznej zabawy - dodała. - Byłam zszokowana, gdy zobaczyłam tę konferencję, widziałam ją w jakichś omówieniach, i ten plakat - mówiła Lichocka.

Posłanka PiS oceniła, że politycy Konfederacji "to zrobili po to, byśmy o tym właśnie teraz mówili, żeby to było szeroko komentowane, chcą się w ten sposób nagłośnić ze swoją również bardzo uderzającą w zdrowie i życie Polaków akcją polityczną".

- To jest na miarę tych wszystkich wyskoków pani Lempart, to poziom zupełnie niedopuszczalny. boleję, że w ogóle na ten temat musimy rozmawiać. Najlepiej byłoby to po prostu przemilczeć, ale z drugiej strony jest to rzeczywiście robione przez posłów Rzeczpospolitej i to jest naprawdę zawstydzające, szokujące dla wszystkich tych, którzy stracili bliskich w obozach koncentracyjnych - powiedziała Joanna Lichocka.