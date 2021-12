Właśnie wygraliśmy głosowanie w sprawę LEX CZARNEK na Komisji Obrony Narodowej i Komisji Edukacji. PRACE nad ustawą ZAWIESZONE. Opozycja w komplecie. Dziękuje wszystkim posłom opozycji!!! — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) December 14, 2021

Przed chwilą opozycja wygrała głosowanie o zawieszenie posiedzenia połączonych komisji Edukacji oraz Obrony Narodowej w sprawie #LexCzarnek. Posiedzenie zostało zwołane z naruszeniem Regulaminu Sejmu. pic.twitter.com/XUR5TaWzZw — Maciej Lasek (@LasekMaciej) December 14, 2021

"Za" zawieszeniem prac komisji zagłosowało 31 posłów, "przeciw" było 29, jeden wstrzymał się od głosu.



Wygraliśmy 31:29❗️💪Wniosek o zawieszenie prac nad szkodliwą ustawą #LecCzarnek wygrane przez opozycję w #Sejm połączone Komisje Edukacji i Obrony Narodowej!!! pic.twitter.com/IV1QUMZdIA — Piotr Borys (@piotr_borys) December 14, 2021

Opozycja wygrała głosowanie, mimo iż to PiS ma większość w obu komisach, dzięki mobilizacji swoich posłów połączonej z nieobecnością części posłów partii rządzącej.



Po zawieszeniu prac zebrały się prezydia obu komisji.

W ubiegłym tygodniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował o tym, że z kontrowersyjnego projektu zmian w prawie oświatowym zniknie przepis, który zwiększał liczbę przedstawicieli kuratora w składzie komisji konkursowej na dyrektora szkoły. Zdaniem opozycji oraz samorządowców takie rozwiązanie doprowadziłoby do przejęcia kontroli nad szkołami przez kuratoria. – Małe zwycięstwo – mówiła po zapowiedzi usunięcia kontrowersyjnego przepisy z projektu zmian w prawie Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

"Procedowana w Sejmie nowelizacja prawa oświatowego (lex Czarnek) to zbiór przepisów, który ogranicza rolę samorządów i rodziców w szkole, a także odbiera szkołom autonomię, dając przy tym większe uprawnienia kuratorom oświaty. To np. łatwość odwoływania dyrektorów szkół. Jeśli samorząd na zlecenie kuratorium nie będzie chciał tego zrobić, kurator sam odwoła dyrektora. Nie będzie można także bez zgody kuratoriów wprowadzać nowatorskich zajęć spoza podstawy programowej. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek zgłoszenia ich do kuratorium i dopiero gdy w ciągu miesiąca kurator ich nie zakwestionuje, będzie można je przeprowadzić. To utrudni reagowanie na bieżące wydarzenia w szkole. Nawet gdyby to miały być warsztaty pomagające uczniom poradzić sobie z trudną sprawą, np. próbą samobójczą ucznia" - pisaliśmy kilka dni temu o tzw. lex Czarnek w "Rzeczpospolitej".

