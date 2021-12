Szatkowski ocenił na ile realne jest rozpoczęcie przez Federację Rosyjską działań zbrojnych na Ukrainie.

- (Władimir) Putin stara się zachowywać szeroki wachlarz potencjalnych rozwiązań. W tym momencie przygotowania do akcji zbrojnej wyglądają naprawdę poważnie i bezprecedensowo w historii tego konfliktu. Wydaje mi się jednak, że pierwszorzędnym priorytetem Rosji jest rozwiązanie tej sytuacji na drodze dyplomatycznej, którą Rosja wymusza dzięki presji militarnej i energetycznej. W tym kontekście bardzo ważne są oświadczenia, które wydała strona rosyjska, czyli swego rodzaju ultimatum, które zostało złożone NATO, w efekcie rozmów Biden-Putin - podkreślił polski dyplomata.

Rosja chciałaby, żeby Ukraina, Białoruś i inne państwa posowieckie zostały uznane za jej strefę buforową Tomasz Szatkowski, ambasador Polski przy NATO

Ambasador odniósł się także do rosyjskich żądań, skierowanych w stronę NATO, które dotyczą m.in. tego by Ukraina nigdy nie mogła stać się członkiem NATO oraz by doszło do redukcji liczby wojsk na wschodniej flance Sojuszu.

- Rosja chciałaby, żeby Ukraina, Białoruś i inne państwa posowieckie zostały uznane za jej strefę buforową. Natomiast Polska i inne państwa tworzące wcześniej Układ Warszawski, które są obecnie członkami NATO, stałyby się buforem Zachodu, czyli formalnie członkami Sojuszu, ale o innym statusie. W takich państwach, obowiązywałyby szczególne rozwiązania, np. związane z dyslokacją wojsk, czy też systemów ofensywnych. Takie rozwiązanie obniżyłoby bezpieczeństwo Polski i byłoby sprzeczne z duchem traktatu waszyngtońskiego - ocenił gość Polskiego Radia.

Szatkowski ocenił stan ukraińskiej armii oraz nakreślił, jak mógłby wyglądać przebieg potencjalnego konfliktu Rosji z Ukrainą.

- Potencjał militarny Ukrainy uległ znacznej poprawie w okresie od 2014 r. Armia ukraińska bardzo się sprofesjonalizowała, a także unowocześniła. Jest to zupełnie inna armia niż w 2014, ale trzeba pamiętać, że Rosjanie również rozwijają swój potencjał zbrojny. Strona rosyjska wyciąga lekcje ze swoich działań, np. z konfliktu w Donbasie i wydaje coraz większe kwoty na zbrojenia. Jeśli weźmiemy pod uwagę prognozy, w jaki sposób będzie wyglądać rosyjski potencjał militarny wokół Ukrainy za kilka tygodni, to rzeczywiście będziemy mieć do czynienia z bardzo groźna sytuacją dla Ukrainy. Wynik takiego starcia zależałby od tego, czy Ukraina chciałby walczyć z Rosją, jak równy z równym, czyli polegając na działaniach manewrowych, czy też starałaby się wykorzystać atuty własnego terytorium i możliwość działań nieregularnych. Wydaje mi się także, że strona rosyjska nie docenia potencjalnych strat (wynikających z) takiego konfliktu - zarówno militarnych, jak i politycznych - stwierdził dyplomata.